Германският град, който предлага безплатно жилище за месец

Миналата година Ева Боденмюлер прочита за град в източна Германия, който кани всеки, който желае, да живее един месец безплатно. Тя и партньорът ѝ Карстен Борк е трябвало да напуснат жилището си в Италия, но не са искали да се върнат в родния Берлин. "Тогава си помислих: Защо не?", казва тя пред The Guardian.



Гьорлиц, най-източният град в Германия, е добре запазено архитектурно съкровище, изиграло ролята си и в огромни холивудски продукции като The Grand Budapest Hotel, Inglourious Basterds и The Reader. Но оцветеният в пастелни краски стар град, който привлича по 140 хил. туристи годишно, има много проблеми.



Гьорлиц е градът в Германия с най-ниски заплати и с най-голям дял крайнодесни привърженици. След разрушаването на Берлинската стена през 1989 г., източногерманците избягаха на запад и населението на града намаля с над 25 процента до 54 000 души през 2013 г. В града има около 7 000 свободни апартаменти, а безработицата е с една трета по-висока от средната за страната. Местните политици решават, че трябва да направят нещо, за да обърнат тази тенденция и се спират на идеята да предложат безплатно жилище за един месец.



Други градове също опитват да привлекат нови жители, като покрият разходите за жилище. Детройт бе първият голям град, който се опита да плаща на млади професионалисти да живеят и работят там за година. Днес идеята е реалност и на гръцкия остров Антикитира, както и в Тулса, Оклахома, където предлагат $10 000, ако се преместиш и живееш там година.



Броят на заетите, които работят дистанционно расте. Вече милиони хора прекарват живота си от един град в друг. И политиците в Гьорлиц решават, че програта им може да привлече точно тези служители.



Базираният в Гьорлиц Interdisciplinary Centre for Ecological and Revitalising Urban Transformation (IZS), който наблюдава спонсорираният от държавата проект, отчита над 150 кандидати. Две трети са от по-големи градове в Германия, а някои от тях от Унгария, Чехия, САЩ и Великобритания.



Сред тях има дигитални предприемачи, продуценти на филми, модел и музиканти.



Общината се надява, че някои от тях ще се преместят за постоянно в Гьорлиц, а другата цел е кандидатите да попълнят въпросник, който да подобри стратегията за развитие на по-малките градове в цяла Германия.



Сега проектът е изпълнен почти наполовина и четирима души са решили да се преместят. Сред тях е поетът Марк Малон и неговата съпруга Венла Саало. Те решават да напуснат Берлин заради трафика, шума и скъпия наем.