Член на УС на БНР обвини протестиращите: Цензурират репортери, окупираха ефира Член на Управителния съвет на Българското национално радио се оплака от цензура от страна на групата протестиращи около Силвия Великова и Даниела Късовска, които отидоха в СЕМ да поискат оставката на генералния директор Светослав Костов. И вследствие на това медийният регулатор изпълни желанието им да я поиска, но без да изслуша за случващото се в медията другата страна в спора.



Точно за другата страна на монетата говори Стефан Ташев, журналист с над 20-годишен опит и член на новото ръководство на БНР, в коментар в профила си във Фейсбук. Той се оплаква, че няма кого да сигнализира за цензурата, която се вихри от узурпаторите на националния ефир в лицето на протестиращите и затова го споделя в социалната мрежа.



Ташев твърди, че няма право да прави изявления като част от ръководството на радиото, а в същото време наблюдава как през последните две седмици се "редактират" и подменят информации на репортери в "правата линия" от "шепа хора", които протестират срещу ръководството.



Ето какво казва още журналистът:



Цензура!! Член съм на УС на БНР. Нямам право да правя изявления, но ще си позволя да напиша, защото помията взе да става в повече. Питам вас приятели към кого да се обърна за цензура в БНР ? Към СЕМ, към КРС, към Народното събрание или към радио Ереван ?

От две седмици т.нар. борци за свободата на словото, реално шепа хора, са узурпирали националния ефир на БНР и цензурират колегите си репортери от "Хоризонт". Г-жа Късовска, която е станала свидетел на цензура, за което даде хиляди интервюта, цензурира своите репортери, които не са споделят "борбата за свободата на словото" или правата линия наредена над подчинените: Първа точка-КРИЗАТА В БНР., каквато няма.

Сменят се информации на репортери, защото не са в правата линия, включително официални информации на институции....Стигна се до пълния абсурд да бъде цензуриран репортер, защото отразил заседание на медийната комисия, която изслушваше ръководствата на БНТ и БНР за финансовите проблеми на двете медии....Репортерът позволил си да отрази заседание, се оказа, че бил в качеството си на.....гражданско лице....Естествено неговата информация дори не е пусната на сайта на БНР. Съвсем скромната ми кариера мина в частни медии в продължение на 26 години, но на такива абсурди никога не съм бил свидетел....Защото за подобно поведение хората се уволняваха за 5 минути и никой не протестираше затова.

