Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT 3: Арена футбол

08:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 12-и епизод /п/

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Чънду Оупън Първи полуфинал

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Удинезе

09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени Китай - Сърбия

09:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Полуфинална среща

10:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Чънду Оупън Втори полуфинал

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Стоук Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Бреша - Ювентус

11:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Tashkent Open, Ташкент - финал (WTA International)

11:30 BNT 3: БНТ на 60 години: Големите успехи на българския волейбол Световно първенство за мъже - 1970 г. и европейско първенство за жени - 1981 г.

12:00 BNT 3: Церемония по връчване на наградите на ФИФА

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Жухай Оупън Първи полуфинал

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Аталанта

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 8-и епизод /п/

13:15 Eurosport 2: Тенис: Купа "Лейвър", обзор

13:20 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, полуфинали, обзор

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Жухай Оупън Втори полуфинал

14:00 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - финал (WTA Premier 5 - запис)

14:15 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, полуфинали, обзор

14:30 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

15:20 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Полуфинална среща

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Грьонинген

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - СПАЛ

16:10 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Падерборн - Байерн Мюнхен, директно

16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

16:30 Film Plus: Тенис: Tashkent Open, Ташкент - полуфинали (WTA International - повторение)

17:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, директно

17:15 Diema Sport: Футбол: Пирин - Монтана, мач от Втора професионална лига, директно

17:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Лайпциг - Шалке 04

18:45 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Среща за 3-4 място пряко предаване от Париж

18:50 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, полуфинали, обзор

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Интер

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Вердер Бремен, директно

19:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от efbet Лига, директно

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Грьонинген

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Film Plus: Тенис: Wuhan Open, Ухан - финал (WTA Premier 5 - повторение)

21:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига, директно

21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Аталанта

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, запис

22:30 Diema Sport: Футбол: Пирин - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

23:10 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Среща за 3-4 място

23:30 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Tashkent Open, Ташкент - полуфинали (WTA International - повторение)

