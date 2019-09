Още снимки: test Преглед на печата 24 часа



Бойко Борисов се меси в казуса на Полфрийман



Родителите на освободения от затвора Джок Полфрийман призоваха австралийския премиер Скот Морисън да се намеси и да осигури освобождаването му от центъра за настаняване на имигранти в Бусманци. Самият Джок разказа пред австралийски медии, че има паспорт от петък, но властите пречат на посолството.



"Мисля, че много политика се намеси в случващото се в България. Наистина нужно е от името на Джок да започне да говори премиерът ни Скот Морисън и ако трябва - да позвъни на българския премиер Бойко Борисов", каза пред Ей Би Си Саймън Полфрийман - баща на убиеца на Андрей Монов. Австралиецът, който получи 20-годишна присъда за убийство през 2007 г., излежа 11 г. и излезе предсрочно на свобода с решение на САС от 19 септември 2019 г.



Външната министърка на Австралия Марис Пейн е поискала среща с българската си колежка в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, но Екатерина Захариева отказала, твърди Ей Би Си. Пред родни медии Захариева коментира, че графикът и? е твърде натоварен. "Поискаха среща, но моята програма е пълна от седмица, така че съвсем за кратко просто се ръкувахме. Тя каза, че имат казус, аз помолих да се обърнат по консулски път, ако имат нещо да питат. Но така или иначе, среща не е имало", каза Захариева.



Труд



Южна Корея търси български IT спецове



Южна Корея иска български IT спецове, тъй като били чували колко добри са нашите кадри. Това каза президентът на Република Корея Мун Дже-ин след среща с премиера Бойко Борисов. По думите му трябва да има по-тясно партньорство в туризма, защото корейските туристи в България се увеличават, а самият той е впечатлен от Несебър.



"Сега нашата задача е на основата на изграденото политическо доверие да изпълним със съдържание и конкретика практическите резултати", изтъкна премиерът през последния ден от официалната си визита в Сеул.



В Президентския дворец Борисов отбеляза, че за страната ни е приоритет привличането на корейски инвестиции и разширяването на българския износ за Република Корея. Той допълни, че разчитаме на съдействието на президента Мун и ръководеното от него правителство за насърчаване на корейския бизнес да обърне поглед към България.



Монитор



US-оръжейна фирма иска да пренесе заводите си у нас



Aмериканска компания TAG обяви предложение да пренесе цялото си производство на военен клас бронирани машини в България и да изпълни поръчката за този вид техника за нуждите на сухопътни ни войски. От реализацията на проекта ще бъдат разкрити поне 1000 работни места.



В четвъртък бойната машина Mastiff 8х8х8, един от десетте вида, е била представена пред експерти от българското военно министерство. Паздерка добави, че са решили да пренесат производството си в България след завършването на сделката за покупката на F-16 за нашите ВВС.



На въпрос за цената на предлаганите бойни машини Робърт Паздерка уклончиво отговори, че всичко зависи от модификацията и екстрите, които се поръчват. Относно плащането по евентуален договор шефът на щатската оръжейна фирма уточни, че са готови на всякакви гъвкави схеми удобни за българското правителство.



От щатската компания припомниха, че са поискали включване в актуалната процедура по избор на доставчик за бойни машина за българската пехота през май 2019 г. Позицията на МО е, че искането на TAG е дошло на прекалено късен етап от проекта, въпреки че американците са готови да представят обвързваща оферта преди крайния срок от 31 октомври.



Сега



Румен Радев свиква институциите заради отношенията със Скопие



По инициатива на държавния глава Румен Радев на 30 септември на "Дондуков" 2 ще се проведе консултативна среща на тема: Преглед на двустранните отношения между Република България и Република Северна Македония в контекста на постигнатите резултати от работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси и очакваната покана към Република Северна Македония за присъединяване към Европейския съюз. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



Капитал дейли



СЕМ поиска оставката на генералния директор на БНР



На извънредното си заседанието в петък Съветът за електронни медии (СЕМ) поиска оставката на генералния директор на БНР Светослав Костов. На него присъстваха четирима от членовете му: председателят София Владимирова, Розита Еленова, Ивелина Димитрова и Галина Георгиева. Решението беше взето единодушно. Отсъстваше Бетина Жотева, която е в отпуска. Ако се съди по позицията й за кризата в БНР на предишното заседание, тя също щеше да подкрепи колегите си.



"Отговорност се поема по един-единствен начин - с оставка, и аз очаквам генералният директор на БНР да поеме своята отговорност по този начин. Това е и моят призив към него", каза председателят на СЕМ София Владимирова.



Дума



Президентът свика спешна среща с властта за отношенията със Северна Македония



По инициатива на държавния глава Румен Радев на 30 септември, понеделник, от 9.30 часа на "Дондуков" 2 ще се проведе консултативна среща на тема: Преглед на двустранните отношения между Република България и Република Северна Македония в контекста на постигнатите резултати от работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси и очакваната покана към Република Северна Македония за присъединяване към Европейския съюз. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



Стандарт



Бъдещето на Джок все още е неизвестно



Джок Полфрийман вече има самолетен билет за Австралия, а пасаванът му е готов от понеделник. Това заяви в интервю за Нова телевизия самият той след условното му предсрочно освобождаване от затвора. Полфрийман не може да си обясни защо, след като бе пуснат предсрочно от затвора, се намира в Бусманци.



"Билетът е купен, паспорт имам от понеделник. И някакви полицаи, не знам откъде, от миграция мисля, са казали на служителите от Австралия, че са загубени парите за билета, че те няма да ме пуснат да се прибера в Австралия", разказа още Джок. Той има издадена забрана да напуска България. В същото време твърди, че има забрана и да влиза в страната.



Земя



"Фолксваген" ни подмина



Решението за изграждането на нов завод на "Фолксваген" в Турция вече е взето, съобщи агенция "Ройтерс", позовавайки се на германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". Според публикацията Надзорният съвет на концерна вече е одобрил инвестицията, като решението може да влезе в сила всеки момент, а договорите могат да бъдат подписани още идната седмица. По темата наскоро разговаряха шефът на концерна Херберт Дийс и турският президент Реджеп Тайип Ердоган, припомня "Епицентър".



