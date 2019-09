Още снимки: test „Фейсбук” пробно крие броя на харесванията в Австралия "Фейсбук" започна пробно да крие броя на харесванията ("like") на съобщенията в Австралия. След тестовете социалната мрежа може да премахне броя на харесванията в целия свят, информира ДПА.



Потребителите няма да могат да виждат броя на харесванията, реакциите и колко пъти са гледани видеоматериалите на съобщенията на други потребители. Но потребителите все още ще могат да виждат колко хора са отговорили на техни постове.



С тези промени технологичният гигант цели хората да се фокусират върху качеството на техните взаимоотношения и върху качеството на съдържанието, а не върху броя на харесванията и реакциите.



За първи път "Фейсбук" въведе бутона "like" през февруари 2009 г., докато други реакции, включително "тъжен" ("sad") и "ядосан" ("angry"), бяха добавени през 2016 г.



Повече от 1 милиард души използват "Фейсбук" по света. Компанията има 16 милиона потребители в Австралия.



През юли "Фейсбук" започна тестове за скриване на харесванията в Инстаграм в Канада, а впоследствие се разшириха до Австралия, Бразилия и няколко други големи пазара. "Фейсбук" започна пробно да крие броя на харесванията ("like") на съобщенията в Австралия. След тестовете социалната мрежа може да премахне броя на харесванията в целия свят, информира ДПА.Потребителите няма да могат да виждат броя на харесванията, реакциите и колко пъти са гледани видеоматериалите на съобщенията на други потребители. Но потребителите все още ще могат да виждат колко хора са отговорили на техни постове.С тези промени технологичният гигант цели хората да се фокусират върху качеството на техните взаимоотношения и върху качеството на съдържанието, а не върху броя на харесванията и реакциите.За първи път "Фейсбук" въведе бутона "like" през февруари 2009 г., докато други реакции, включително "тъжен" ("sad") и "ядосан" ("angry"), бяха добавени през 2016 г.Повече от 1 милиард души използват "Фейсбук" по света. Компанията има 16 милиона потребители в Австралия.През юли "Фейсбук" започна тестове за скриване на харесванията в Инстаграм в Канада, а впоследствие се разшириха до Австралия, Бразилия и няколко други големи пазара. /news.bg Днес+ Запази и Сподели