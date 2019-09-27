Още снимки: test Разследват медицинска сестра за кражба от починал пациент Разследват медицинска сестра за кражба от починал пациент в областната болница във Велико Търново, съобщава БНР.



Мъжът е издъхнал в урологичното отделение в края на февруари, а след смъртта му от дебитната му карта били изтеглени 1200 лв.



Заподозряна за кражбата е медицинска сестра от отделението. Тя е била заснета от видеокамери, докато тегли въпросната сума.



По случая е образувано досъдебно производство.



От Великотърновската болница уверяват, че ако вината на служителката бъде доказана, тя ще бъде дисциплинарно уволнена. Към момента медицинската сестра е в дългосрочен болничен. Разследват медицинска сестра за кражба от починал пациент в областната болница във Велико Търново, съобщава БНР.Мъжът е издъхнал в урологичното отделение в края на февруари, а след смъртта му от дебитната му карта били изтеглени 1200 лв.Заподозряна за кражбата е медицинска сестра от отделението. Тя е била заснета от видеокамери, докато тегли въпросната сума.По случая е образувано досъдебно производство.От Великотърновската болница уверяват, че ако вината на служителката бъде доказана, тя ще бъде дисциплинарно уволнена. Към момента медицинската сестра е в дългосрочен болничен. /БНР Днес+ Запази и Сподели



