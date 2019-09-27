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Разследват медицинска сестра за кражба от починал пациент

27.09.2019 13.11

Разследват медицинска сестра за кражба от починал пациент в областната болница във Велико Търново, съобщава БНР.

Мъжът е издъхнал в урологичното отделение в края на февруари, а след смъртта му от дебитната му карта били изтеглени 1200 лв.

Заподозряна за кражбата е медицинска сестра от отделението. Тя е била заснета от видеокамери, докато тегли въпросната сума.

По случая е образувано досъдебно производство.

От Великотърновската болница уверяват, че ако вината на служителката бъде доказана, тя ще бъде дисциплинарно уволнена. Към момента медицинската сестра е в дългосрочен болничен. /БНР

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