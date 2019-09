Още снимки: test 30 Seconds to Mars, дрехите в розово и стилът на Джаред Лето В края на август 30 Seconds to Mars приключиха грандиозно турне, започнало от Европа, минало през Северна, Централна и Южна Америка, и приключило отново в Европа. Популярната рок група на известния и като актьор Джаред Лето обаче не търси традиционния рок имидж - напротив.



Говорим най-вече за споменатия Лето, който с лекота заменя кожените дрехи и рок тениски със сатенен панталон в цикламено в комбинация с дантелена пелерина.



Голям фен на Gucci, 47-годишният артист се появава в плюш, бродерии и обилни аксесоари.



Видяхме го в сребристи панталони, сатенени ризи в лилаво и розово, слънчеви очила с перли, дантелени ръкавици с пайети.



Може да не отговаря на традиционната ни представа за рокаджия, но Лето е наясно с това, че основната идея на рока е бунтът. А какво по-бунтарско от рокаджия в розово?