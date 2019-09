Още снимки: test The Council, Уил Смит, Netflix и новата роля на актьора През последните години Уил Смит поразреди филмите, в които участва, но го отдаваме на стремежа му да прекарва повече време със семейството си.



Добрата новина за феновете му (каквито несъмнено сме и ние) е, че само след няколко седмици ще го гледаме в "Близнакът", а след няколко месеца - в третия и последен филм за "Лоши момчета".



Още по-хубавото е, че се е захванал с един много интересен откъм концепция филм, защото е вдъхновен от истински събития. Според Deadline, Смит ще продуцира и участва в The Council на Netflix.



Във филма Уил Смит ще се превъплъти в наркобоса Ники Барнс, наречен от New York Times - Недосегаемия. Действието ще се развива през 70-те и 80-те години на миналия век в Ню Йорк, когато седмина чернокожи са управлявали Харлем.



Те са били обединени в криминален синдикат и са искали основаването на собствен град, който да бъде финансиран от процъфтяващата търговия с наркотици. Идеята им е била този град да се превърне в нещо като рай за всички афроамериканци по онова време.



Барнс е бил ръководителят на тази организация, като е използвал връзките си с италианската мафия, за да търгува с наркотици. През 1978 г. обаче е арестуван и осъден на доживотен затвор. Успява да го избегне, ставайки информатор. Умира през 2012 г. от рак.



