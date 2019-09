Още снимки: test Неблагоприятно стечение на обстоятелствата - промени, дълг и Брекзит, потопи Thomas Cook Британският туроператор Thomas Cook стана жертва на няколко неблагоприятни стечения на обстоятелствата. Сред тях са промяната в навиците за пътувания, възходът на сайтовете за онлайн резервации, рязкото поевтиняване на британската лира и дори необичайно топлото лято, което отказа от пътувания европейците от северните части на континента.



Собствени проблеми, като дълга от 1,6 милиарда британски лири (2 милиарда долара), попречиха на компанията да реагира на промените.

Всички тези неблагоприятни обстоятелство накараха 178-годишната компания да обяви прекратяване на дейността си рано в понеделник, създавайки неприятности на стотици хиляди туристи.



Според анализатори Thomas Cook, който беше начело на започналия в средата на 80-те бума на пакетните почивки, реагира прекалено бавно на отказа на потребителите да купуват пътешествията си от физически офиси.



Компанията бе изпреварена от онлайн платформи като Airbnb и компании за резервации през интернет, които могат отделно да предлагат или да комбинират хотел, кола под наем и самолетен превоз. Това оказва натиск върху цените чрез сравненията при пазаруването.

Компанията има затруднения да се адаптира към променящата се среда за организиране на пътуванията и отдаването под наем, каза Майкъл Хюсън, главен анализатор на пазара в CMC Markets UK.



Компанията навлезе в онлайн бизнеса, като 48% от резервациите й са направени през интернет към миналата година. Тя обаче не действа достатъчно бързо. Онлайн конкурентите й в същото време не трябва да покриват разходи по 200 хотела, 500 туристически агенции и 105 самолета, които тя притежава, а действат като посредници.



Феликс Колбек, шеф на отдела за туризъм в Университета за приложни науки в Мюнхен, каза, че класическият бизнес модел при туристическите агенции и туроператорите, който бе много силен десетилетия наред във Великобритания, "от известно време е отживелица".



Колбек коментира, че при сегашната ситуация, "ако като туристическа компания нямаш екслузивен достъп до определени капацитети, хотелски съоръжения, курорти или пазари, за да можеш да ги предлагаш на по-високи цени, имаш трудности". Главният изпълнителен директор Питър Фанкхаузер води компанията в тази посока, но се натъкна на проблеми, заради несигурността около Брекзит и по-слабата британска лира.



Не само Thomas Cook Group PLC се сблъсква с такъв натиск. Конкурентът й TUI Group AG с централа в Хановер, пренасочи акцента в дейността си от туристическите оператори към собствени круизи и хотели.



Други фактори обаче атакуват британската туристическа компания. Представители на компанията посочват несигурността около Брекзит, която е свързана както с притесненията на потребителите за последиците върху финансите им, така и определения момент за напускане на ЕС, като се има предвид неизпълненият срок 31 март, който тази година съвпадна точно с подготовката за натоварения туристически период за Великден. Туристическите агенции трябваше да определят насоки какво ще се случи при Брекзит без споразумение с ЕС. Същевременно заради Брекзит британската лира поевтиня и покупателната способност на британските туристи намаля.



След 2010 година Арабската пролет охлади желанието за пътувания На любими за британците страни като Египет и Тунис. Туристическите компании се пренасочиха към Западното Средиземноморие като испанските Канарски острови, но търсенето и за тези дестинации отслабна.



Репутацията на компанията пострада след смъртта през 2006 на двама клиенти на Корфу, Гърция, в следствие на отравяне с въглероден оксид. Делото се влачи с години, а съдебен следовател постанови, че Thomas Cook е "нарушил задължението да се отстояват интересите на клиента".



Докато компанията полага усилия да реформира бизнеса си в съответствие с новата среда и да намали разходите, тя бе ударена от необичайно топло лято през 2018 година, което според туроператора е накарало туристите от Великобритания и Скандинавия да се откажат от плановете да заминат за по-топли страни. В случая с туристите, които са взимали решение за пътуване в последния момент, се оказало, че пазарът за пътувания тип last minute е изключително конкурентен що се отнася до цените.



"Групата, подобно на конкурентите си, е засегната от комбинация от неблагоприятни условия - от политически вълнения и тероризъм в някои от най-популярните й дестинации до необичайни климатични модели, заради които туристите се отказват от пътувания, а освен това несигурността около Брекзита, заради който британската лира поевтиня, отказвайки клиентите от резервации на почивки, отбеляза Хелал Миах, инвестиционен анализатор в The Share Centre.

Големите дългове стесняват възможностите на компанията за маневриране.



