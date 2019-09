Още снимки: test Грета Тунберг печели "алтернативна Нобелова награда" Тийнейджърката екоактивистка Грета Тунберг е определена като един от четиримата носители на награда, известна като алтернативната Нобелова награда на Швеция, съобщава "Ройтерс".



Тунберг спечели наградата "за вдъхновяващи и силни политически искания за спешни действия в областта на климата, отразяващи научни факти", се казва в изявление на фондация Right Livelihood Award.



16-годишната Тунберг критикува световните лидери с реч в ООН, че не успяват да се справят с изменението на климата.



Тя започна протести пред шведския парламент преди година. Вдъхновени от нея, милиони млади хора протестираха в различни градове по света миналия петък, с искания правителствата, присъстващи на срещата на върха, да предприемат спешни действия.



Тунберг споделя наградата с лидера на коренното население на Бразилия Дави Копенава от народа на Яномами, адвоката за права на китайските жени Гуо Жанмей и защитника на правата на човека от Западна Сахара Аминату Хайдар.



"С наградата Right Livelihood Award 2019 г. ние почитаме четирима визионери, чието ръководство даде право на милиони хора да защитават неотменните си права и да се стремят към жизнено бъдеще за всички на планетата Земя", се казва в изявлението на фондацията.



Четиримата лауреати ще получат парична награда от 103 000 долара всеки. Тийнейджърката екоактивистка Грета Тунберг е определена като един от четиримата носители на награда, известна като алтернативната Нобелова награда на Швеция, съобщава "Ройтерс".Тунберг спечели наградата "за вдъхновяващи и силни политически искания за спешни действия в областта на климата, отразяващи научни факти", се казва в изявление на фондация Right Livelihood Award.16-годишната Тунберг критикува световните лидери с реч в ООН, че не успяват да се справят с изменението на климата.Тя започна протести пред шведския парламент преди година. Вдъхновени от нея, милиони млади хора протестираха в различни градове по света миналия петък, с искания правителствата, присъстващи на срещата на върха, да предприемат спешни действия.Тунберг споделя наградата с лидера на коренното население на Бразилия Дави Копенава от народа на Яномами, адвоката за права на китайските жени Гуо Жанмей и защитника на правата на човека от Западна Сахара Аминату Хайдар."С наградата Right Livelihood Award 2019 г. ние почитаме четирима визионери, чието ръководство даде право на милиони хора да защитават неотменните си права и да се стремят към жизнено бъдеще за всички на планетата Земя", се казва в изявлението на фондацията.Четиримата лауреати ще получат парична награда от 103 000 долара всеки. /news.bg Днес+ Запази и Сподели