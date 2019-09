Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - ЦСКА, мач от първи кръг за Купата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Лос Анджелис Галакси - Монреал Импакт

09:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Манчестър Сити, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Удинезе

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

12:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

12:00 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Арсенал, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Бреша - Ювентус

12:00 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака - полуфинали (WTA Premier - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, трети финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Колчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Реал Мадрид, полуфинален мач

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Лион - Зенит, първа среща от груповата фаза

16:00 Diema Sport: Футбол: Спартак Варна - Левски, мач от първи кръг за Купата на България, директно

16:00 Max Sport 3: Футбол: ЮвентусТВ Атлетико Мадрид - Ювентус, първа среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

17:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ " Лауреано Руис ", документален филм

18:05 Nova Sport: Футбол: Арсенал - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

18:15 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Италия - България

18:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 6-и епизод

19:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

19:00 Film Plus: Тенис: Korea Open, Сеул - II полуфинал (WTA International - повторение)

19:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Лудогорец, мач от първи кръг за Купата на България, директно

19:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

19:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Грьонинген

20:00 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Арсенал, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

20:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Леганес - Атлетик Билбао

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Аталанта

20:20 Film Plus: Тенис: Виктория Азаренка - Белинда Бенчич (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - повторение)

21:05 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, четвъртфинали, обзор

21:30 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака - I полуфинал (WTA Premier - повторение)

21:35 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, четвъртфинали, обзор

21:45 Nova Sport: Футбол: Челси - Гримзби Таун, мач от трети кръг за Карабао къп, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Милтън Кийнс Донс - Ливърпул, мач от трети кръг за Карабао къп, директно

21:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Фортуна Ситард

22:00 Diema Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рочдейл, мач от трети кръг за Карабао къп, директно

22:00 Max Sport 2: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Каляри

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Лацио

23:30 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, четвъртфинали, обзор

23:30 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - финал (WTA Internationa - повторение)