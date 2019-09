Още снимки: test "Китайската Tesla" се бори за оцеляването си, след като натрупа $6 милиарда загуби Tesla Inc. успя да натрупа $5 милиарда загуби за около 15 години. На компанията, която някои наричат "китайската Tesla" ? отне едва четири, пише Bloomberg.



И загубите продължават да растат. Основаната в Шанхай NIO Inc. отчете, че е загубила още 3,3 милиарда юана ($463 милиона) през второто тримесечие. Така, от основаването си през 2014 г., автомобилният производител е загубил около $6 милиарда.



Непредвидени разходи, слаби продажби и масирана акция по връщане на вече продадени автомобили в сервизите потопиха акциите на NIO със 77 процента, след като преди около година тя достигна пик в пазарната капитализация от $11,9 милиарда. Проблемите на компанията подхранват и притесненията, че Китай създаде балон при електромобилите, който е напът да се спука.



Продажбите на електромобили в Поднебесната империя, които са около половината от общите за целия свят, падат за първи път през юли, след като правителството намали субсидиите. Доставките паднаха и през август.



Пекин постепенно намалява субсидиите за електромобили, плъгин хибриди и водородни автомобили от 2017 г., за да накара индустрията сама да се изправи и да избегне балон. Това подкопа растежа.



В NIO расте натискът компанията да набере още свеж капитал. Производителят планира да намали броя на служителите си с 14 процента до 7 800 до края на месеца.



Междувременно инциденти, включващи запалване на батериите, накараха компанията да върне в сервизите 4 800 автомобила - или над 20 процента от общите продажби.



NIO се отказа и от плана си да изгради завод в Шанхай, след като правителството реши, че предпочита да подпомогне американската Tesla. Сега, компанията разработва автомобилите, а производството е дадено на Anhui Jianghuai Automobile Group Co. Tesla Inc. успя да натрупа $5 милиарда загуби за около 15 години. На компанията, която някои наричат "китайската Tesla" ? отне едва четири, пише Bloomberg.И загубите продължават да растат. Основаната в Шанхай NIO Inc. отчете, че е загубила още 3,3 милиарда юана ($463 милиона) през второто тримесечие. Така, от основаването си през 2014 г., автомобилният производител е загубил около $6 милиарда.Непредвидени разходи, слаби продажби и масирана акция по връщане на вече продадени автомобили в сервизите потопиха акциите на NIO със 77 процента, след като преди около година тя достигна пик в пазарната капитализация от $11,9 милиарда. Проблемите на компанията подхранват и притесненията, че Китай създаде балон при електромобилите, който е напът да се спука.Продажбите на електромобили в Поднебесната империя, които са около половината от общите за целия свят, падат за първи път през юли, след като правителството намали субсидиите. Доставките паднаха и през август.Пекин постепенно намалява субсидиите за електромобили, плъгин хибриди и водородни автомобили от 2017 г., за да накара индустрията сама да се изправи и да избегне балон. Това подкопа растежа.В NIO расте натискът компанията да набере още свеж капитал. Производителят планира да намали броя на служителите си с 14 процента до 7 800 до края на месеца.Междувременно инциденти, включващи запалване на батериите, накараха компанията да върне в сервизите 4 800 автомобила - или над 20 процента от общите продажби.NIO се отказа и от плана си да изгради завод в Шанхай, след като правителството реши, че предпочита да подпомогне американската Tesla. Сега, компанията разработва автомобилите, а производството е дадено на Anhui Jianghuai Automobile Group Co. /money.bg Днес+ Запази и Сподели