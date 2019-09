Още снимки: test Кой ще спечели от срива на Thomas Cook Не всички губят от срива на 178-годишната Thomas Cook Group Plc, който постави 21 000 работни места в риск и остави туристи по света без ясна представа как ще се приберат по домовете си, пише Bloomberg.



Спекуланти, включително Sona Asset Management и XAIA Investment GmbH, ще получат до $250 милиона от фалита, след като са инвестирали в деривати, които носят печалба, когато една компания фалира.



Thomas Cook е поредната компания тази година, от която хеджфондове и трейдъри ще получат голяма сума, след като са закупили суапове за кредитно неизпълнение. Списъкът включва британските модни търговци New Look и Rallye SA. Заради забавянето на икономиката в Европа се очаква все повече компании да се озоват в трудни ситуации.



