Младият виртуоз на цигулката - Елин Колев, ще изнесе концерт тази вечер във Варна Цигуларят Елин Колев и Русенската филхармония ще изнесат общ концерт тази вечер във Варна, напомня Moreto.net. Той ще започне в 19 часа, в зала 1 на Фестивален и конгресен център.



През 2006 г. Елин Колев (роден през 1996 г.) е приет като изключително надарен ученик в Лайпцигския университет за музика и театър „Феликс Менделсон- Бартолди“ при проф. Каролин Видман. От 2010 г. Елин Колев учи в Университета за музика в Карлсруе при проф. Йозеф Рисин. През 2018 г. той продължава редовното си обучение за магистър в Университета в Карлсруе.



Програмата на концерта съдържа два много виртуозни, но рядко изпълнявани концерта. Те са "Великият могул" (Grosso mogul, RV 208), известен със своите блестящи и технични каденци, както и Концерт в ре мажор (RV 212), създаден за празника на Св. Антоний от Падуа (Concerto fatto per la solennita della santa Lingua di S. Antonio in Padua), един от най-трудните в техническо отношение концерти в цялото творчество на Вивалди.



В съответствие с бароковата традиция творбите ще бъдат изпълнени без диригент, като неговата водеща функция се поема от солиста. Елин Колев ще свири във Варна на старинна цигулка от 1749 г., изработена от лютиера Лоренцо Каркаси, предоставена му от фондация "Алберт Екщайн".