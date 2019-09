Още снимки: test На 27 септември град Варна отново се включва в Европейска нощ на учените с атрактивна програма На 27 септември България се включва с по-богата програма от всякога в Европейската нощ на учените, заедно със стотици градове от цяла Европа. Програмата тази година обхваща повече от 150 събития, които ще се проведат на над 50 места в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Долна Митрополия, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора и Тръстеник, на борда на научноизследователския кораб “Академик”, в родопската теснолинейка по маршрута Септември-Велинград и в единствената в България изследователската миниподводница РС-8В.



През 2019 г. България се включва в тази инициатива за 13-та поредна година благодарение на два проекта, финансирани от Европейската комисия по дейностите “Мария Склодовска-Кюри”, единият от които е REFRESH.



Целта на Европейска нощ на учените е да докаже, че наука има навсякъде около нас и е еднакво важна за всички ни, независимо от възраст и занятие, а учените са хора с изключително вълнуващи професии.



Регионалният организатор на събитието - Институт по океанология - БАН и неговите асоциирани партньори: Община Варна; ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник", Варна; Етнографски музей, Варна към Регионален Исторически Музей, Варна; Институт по рибни ресурси- ССА, Варна; Регионална библиотека „Пенчо Славейков", Варна; Фондация „Иноватор"; Университетски ботанически градини към СУ „Св. Климент Охридски"- София, Варна и Балчик; Фондация „Университет за деца" – клон Варна както и деца и техните преподаватели от ОУ „Георги Сава Раковски", Варна; ОУ „Свети Иван Рилски", Варна; ДЦДМУ „ Св.Йоан Златоуст", Варна канят всички варненци и гости на града:



Запазете си датите – 26 и 27 септември 2019 г.!



Във Варна REFRESH ще представи събития в два поредни дни в три локации.



Вижте пълната програма тук



Събитието тази година е посветено на 150-тата годишнина на Българска Академия на Науките, 35 години НИК „Академик”, 100 години от създаването на Международния астрономически съюз и 45 години от откриването на първата експозиция в Етнографски музей, Варна към РИМ – Варна.



На 26 септември на борда на НИК „Академик“, най-смелите и обичащи предизвикателствата на морето бъдещи, настоящи и бивши морски изследователи и мореплаватели ще имат възможност да разгледат постерната изложба „35 години НИК „Академик“.



На 27 септември ще бъдат представени паралелни събития в две локации – Централен вход на Морска градина и ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“, които ще се превърнат в мини панаир на науката с щандове с демонстрации, експерименти, научни дискусии и пряко участие на публиката. Посетителите ще могат да се докоснат до единствената в България изследователска миниподводница РС-8В и да се запознаят отблизо с работата на подводните изследователи.



Всички посетители ще могат да участват в две томболи за спечелване на награди. Първата томбола ще бъде организирана за тези, които попълнят въпросника-анкета по време на Нощта, втората е игра-томбола, организирана от ИО-БАН: „Пътешествие в света на науката”..



Правила на игра-томбола „ Пътешествие в света на науката”, организирана в рамките на проект REFRESH – Европейска Нощ на учените?2019, Варна



Програмата в другите градове също е изключително богата.



Проектът REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and Share) за Европейска нощ на учените в България се финансира от Европейската комисия по дейностите "Мария Склодовска-Кюри", договор 818879.



