Още снимки: test Само три от големите световни банки ще спазват новите климатични цели на ООН Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group и Industrial and Commercial Bank of China, чиито общи активи възлизат на 47 трилиона долара или на около една трета от глобалния банков сектор, са единствените три измежду десетте най-големи банки в света, които са решили да се присъединят към пакта "Принципи за отговорно банкиране" на ООН. До момента той е подписан от 130 финансови компании, съгласили се да преформатират бизнеса си така че той да отразява международните усилия за борбата с климатичните промени, предаде Bloomberg.



JPMorgan Chase може за първи път в историята си да бъде управлявана от жена

Начело на най-голямата банка в САЩ за първи път в историята й може да застане жена



Други от големите банкови играчи, които са подписали пакта, са "Европейските банки BNP Paribas, Barclays и UBS Group", посочи генералният секретар на ООН Антонио Гутерес по време на откриването на церемонията за пакта в неделя. По думите му тези три банки са обещали да изградят и публикуват планове за техните цели за устойчиво развитие до 2023 г. Генералният секретар на организацията използва събитието, за да подтикне банките да увеличат финансирането на екологични бизнеси, да "инвестират в климатични дейности и да понижат инвестициите в петролните горива и замърсяването изобщо."



Един от подписалите - ING Groep, вече изтъкна, че възнамерява да увеличи кредитирането към автомобилни производители, които произвеждат повече електромобили от коли с двигатели с вътрешно горене. Други обаче отказаха да се включат в пакета от мерки, като посочиха, че вече имат собствени екологически програми. Например от Goldman Sachs коментираха, че вече имат дейности, свързани с постигане на цели като тези в пакта на ООН и че ще се обвържат с инициативата на организацията в хода нейното развитие. От Wells Fargo пък казаха, че също вече следват своя програма за адресиране на екологичните и социалните проблеми, имплементирана през 2016 г. JPMorgan, Morgan Stanley и Bank of America са отказали коментар пред Bloomberg.



ООН изтълкува това като сигнал, че принципите, които е предложила, са сериозно предизвикателство за представителите на световната финансова индустрия. "Някои не са готови да са отговорни за кредитирането си", коментираха от организацията още в средата на месеца по време на среща на ръководството ?. Нейни представители посочиха, че компаниите могат да спрат да финансират компаниите, свързани с изкопаемите въглища изобщо или поне да създадат план за понижаване на кредитирането за нея. Пактът на организацията следва друг доброволен кодекс за управление във финансовата индустрия - Принципите за отговорни инвестиции, които бяха приети от финансовите мениджъри преди 13 години, за да окуражат фирмите да включат екологичния, социалния и управленския фактор когато оценяват инвестициите си.



"Принципите за отговорно банкиране" бяха представени в началото на Срещата за климатични действия на ООН в Ню Йорк. Според изпълнителния секретар на Рамковата конвенция за климатичните промени към ООН Кристиана Фигуерес преминаването към икономики с нисък въглероден отпечатък и висока устойчивост към измененията в околната среда ще изисква необходими инвестиции в размер на 60 трлн. долара до 2050 г. /money.bg Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group и Industrial and Commercial Bank of China, чиито общи активи възлизат на 47 трилиона долара или на около една трета от глобалния банков сектор, са единствените три измежду десетте най-големи банки в света, които са решили да се присъединят към пакта "Принципи за отговорно банкиране" на ООН. До момента той е подписан от 130 финансови компании, съгласили се да преформатират бизнеса си така че той да отразява международните усилия за борбата с климатичните промени, предаде Bloomberg.JPMorgan Chase може за първи път в историята си да бъде управлявана от женаНачело на най-голямата банка в САЩ за първи път в историята й може да застане женаДруги от големите банкови играчи, които са подписали пакта, са "Европейските банки BNP Paribas, Barclays и UBS Group", посочи генералният секретар на ООН Антонио Гутерес по време на откриването на церемонията за пакта в неделя. По думите му тези три банки са обещали да изградят и публикуват планове за техните цели за устойчиво развитие до 2023 г. Генералният секретар на организацията използва събитието, за да подтикне банките да увеличат финансирането на екологични бизнеси, да "инвестират в климатични дейности и да понижат инвестициите в петролните горива и замърсяването изобщо." Днес+ Запази и Сподели