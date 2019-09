Още снимки: test Принц Хари, Меган Маркъл и как ги посрещнаха в Южна Африка След няколко месеца подготовка и още толкова вълнение от страна на всичките им фенове, принц Хари и Меган Маркъл сложиха начало на първото си кралско турне като семейство.



Вчера, 23 септември, херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха в Южна Африка, където ще бъдат в следващите 10 дни. Първото място, което посетиха, бе District Six Museum в Кейптаун.



Мястото е събирателна точка на представителите на различни общности и е избрано неслучайно. Двамата направиха кратка пешеходка разходка до музея, за да може насъбралата се тълпа да им се порадва.



Кралската двойка посети и центъра за настаняване, построен към музея, за да се срещне с живеещите в него и да си поговорят за техните проблеми. Хари и Меган бяха посрещнати и с вкусна, местна храна, приготвена от дамите в центъра.



Програмата се очертава доста натоварена, като само за вчерашния ден Хари и Меган се появиха на две места. Организацията за защита на човешките права The Justice Desk, ситуирана в столицата на Южна Африка, бе организирала подобаващо посрещне на кралската двойка според всички местни обичаи.



Дори Маркъл се включи в традиционните танци, а усмивката не слезе от лицето й. Тя получи и много прегръдки от децата, които са под закрилата на организацията, подкрепяна от кралица Елизабет Втора, заедно с жените в неравностойно положение.



В емоционална реч херцогинята на Съсекс благодари за топлото посрещане и за възможността да бъде в Южна Африка заедно със своя съпруг и като част от кралското семейство.



