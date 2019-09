Още снимки: test Как да бъдем по-продуктивни? Всеки разполага с 24 часа в денонощието, включително и хората като Илън Мъск, който е изпълнителен директор не само на Tesla, но и на SpaceX, The Boring Company и Neuralink. Как обаче тези натоварени предприемачи управляват времето си? CNBC ни представя няколко съвета от успешните милиардери относно това как да увеличим производителността си.



Джак Дорси предпочита да провежда срещите си чрез платформата Google Docs



Изследванията сочат, че повечето мениджъри смятат, че провеждането на срещи пречи на продуктивността. 65% от хората на високи позиции казват, че многото служебни уговорки им пречат да завършат собствената си работа, според проучване на Harvard Business School и Boston University. 71% от анкетираните 182 мениджъри заявяват, че срещите са непродуктивни и неефективни.



Що се отнася до тях, основателят на Twitter Джак Дорси има нетрадиционен подход, който според него помага за процеса на критично мислене, както посочват от Resume.io.



"Повечето от моите срещи се осъществяват в платформата Google Docs, започвайки с 10-минутно четене и коментиране директно в документите", споделя Дорси в Twitter акаунта си през 2018 г. "По този начин всеки може да навакса, да се работи от различни места и работата да се свърши по-качествено", казва той.



За Илън Мъск приоритетите са важни



Главният изпълнителен директор на Tesla започва деня си с нещата, които са най-важни към настоящия момент. Така планира графика си по приоритети.



"Не губете времето си за задачи, които всъщност не подобряват нещата", споделя Мъск в речта си пред University of Southern California.



Един от начините, по които той прави това, е като елиминира колкото може повече срещи от графика си.



"Провеждането на много срещи е едно от затрудненията на големите компании и става все по-голям проблем с течение на времето", споделя той. "Отървете се от честите срещи, освен ако не касаят изключително важен въпрос."



Той съветва служителите си да "напускат или да отказват разговор, веднага щом се разбере, че не е достатъчно продуктивен. Не е грубо да напускате срещи, които не носят стойност", казва той.



Джеф Безос взема бързи решения



Важно е да правите "висококачествени и високоскоростни" решения, според изпълнителния директор на Amazon Джеф Безос. Това е така, тъй като "скоростта има значение в бизнеса", казва той в писмото си до акционерите през 2016 г.



"Повечето решения трябва да се вземат с някъде около 70% от информацията, която ви се иска да имате. Ако чакате до 90% в повечето случаи, вероятно вече се забавяте", споделя Безос.



Всъщност, дали вземате правилното решение може да бъде по-малко важно от това да го вземете бързо, според него. Трябва да можете бързо да коригирате неправилните решения, споделя той и "ако сте добри в този процес, грешката може да ви излезе по-евтино, отколкото си мислите, докато забавянето ще бъде скъпо със сигурност".



Стив Джобс е знаел кога да казва "не"



Както посочват от Resume.io, Стив Джобс смята, че ключът към производителността е да знаем кога да казваме "не".



"Да сте фокусирани означава да можете да казвате "не" на стотици други добри идеи, така че да решавате за какво има смисъл да отделяте време и енергия и за какво не", казва Джобс.



Милиардерът Уорън Бъфет също споделя мнението на Джобс, като казва, че "разликата между успешните и наистина успешните хора е в това, че вторите казват "не" на почти всичко."



Бил Гейтс подсилва фокуса си чрез медитация



При много успешни хора медитацията е част от ежедневието. Това е също и един от любимите начини за повишаване на производителността при Бил Гейтс. "Това е чудесен инструмент за подобряване на фокуса ми", споделя той в блога си през 2018г.



Гейтс казва, че медитацията е просто упражнение за ума, подобно на начина, по който упражняваме мускулите си, когато спортуваме.



