Още снимки: test Lego, Bandai Namco, Fisher-Price - 10 от най-богатите компании за играчки Като деца обожавахме играчките, обожаваме ги и като големи. И до ден днешен има такива, на които трудно можем да устоим. Затова и продължаваме да колекционираме някои от тях, като Lego например, в което хоби инвестираме не само много време, но и доста средства.



Покрай последното Lego, което си купихме, се замислихме колко успешен и доходоносен бизнес всъщност имат повечето производители на играчки. Затова и решихме да се поразровим за повече информация по темата и да разберем кои са 10-те най-богати компании за играчки. Според The Richest Топ 10 за 2019 г. изглежда по следния начин:



10. Mattel - 198 милиона долара



9. Hot Wheels - 234 милиона долара



8. Mobile Suit Gundam - 249 милиона долара



7. My Little Pony - 252 милиона долара



6. Hasbro - 293 милиона долара



5. Barbie - 372 милиона долара



4. Nerf - 411 милиона долара



3. Fisher-Price - 655 милиона долара



2. Bandai Namco - 1.630 милиарда долара



