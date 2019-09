Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Анадолу Ефес, четвърти плейофен четвъртфинал

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Фиорентина

09:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени Китай - САЩ

10:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

10:00 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Италия - България

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Арда, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Дженоа

11:00 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - финал (WTA Internationa - повторение)

12:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - ЦСКА /Москва/, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Дунав, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лече - Наполи

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Барселона, първи финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/

13:30 Film Plus: Тенис: Korea Open, Сеул - финал (WTA International - повторение)

13:45 Eurosport: Тенис: Купа "Лейвър", трети ден

14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Хъдърсфилд Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - Барселона, пети плейофен четвъртфинал

14:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Норич Сити, мач от английската Висша лига, запис

14:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Славия Прага, първа среща от груповата фаза

16:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Царско село, мач от efbet Лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Барселона, първа среща от груповата фаза

17:00 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, запис

17:30 Nova Sport: Футбол: Етър - Витоша, мач от efbet Лига, директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

18:45 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, осминафинали, обзор

19:00 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, осминафинали, обзор

19:00 Eurosport: Тенис: Купа "Лейвър", обзор

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Интер

19:25 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

20:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Септември, мач от Втора професионална лига, директно

20:10 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, осминафинали, обзор

21:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, осминафинали, обзор

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Аякс

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

21:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Верона

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Волфсбург - Хофенхайм, директно

21:30 BNT 3: Церемония по връчване на наградите на ФИФА пряко предаване от Милано

21:30 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Парма

23:30 Film Plus: Тенис: Korea Open, Сеул - финал (WTA International - повторение)

23:30 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

23:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Септември, мач от Втора професионална лига /п/

23:35 Eurosport 2: Тенис: Купа "Лейвър", обзор 08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Анадолу Ефес, четвърти плейофен четвъртфинал08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Фиорентина09:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени Китай - САЩ10:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете10:00 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Италия - България10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Арда, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Дженоа11:00 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - финал (WTA Internationa - повторение)12:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - ЦСКА /Москва/, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Дунав, мач от efbet Лига /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лече - Наполи12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Барселона, първи финален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/13:30 Film Plus: Тенис: Korea Open, Сеул - финал (WTA International - повторение)13:45 Eurosport: Тенис: Купа "Лейвър", трети ден14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Хъдърсфилд Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - Барселона, пети плейофен четвъртфинал14:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, мач от efbet Лига /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Норич Сити, мач от английската Висша лига, запис14:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Славия Прага, първа среща от груповата фаза16:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Царско село, мач от efbet Лига /п/16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Барселона, първа среща от груповата фаза17:00 Nova Sport: Студио "Футбол", директно17:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, запис17:30 Nova Sport: Футбол: Етър - Витоша, мач от efbet Лига, директно18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор18:45 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, осминафинали, обзор19:00 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, осминафинали, обзор19:00 Eurosport: Тенис: Купа "Лейвър", обзор19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Интер19:25 Nova Sport: Студио "Футбол", директно20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор20:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Септември, мач от Втора професионална лига, директно20:10 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, осминафинали, обзор21:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, осминафинали, обзор21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 BNT 3: Обзор "Лига Европа"21:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Аякс21:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/21:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Верона21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Волфсбург - Хофенхайм, директно21:30 BNT 3: Церемония по връчване на наградите на ФИФА пряко предаване от Милано21:30 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Парма23:30 Film Plus: Тенис: Korea Open, Сеул - финал (WTA International - повторение)23:30 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/23:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Септември, мач от Втора професионална лига /п/23:35 Eurosport 2: Тенис: Купа "Лейвър", обзор Днес+ Запази и Сподели