Още снимки: test Коя е метъл бандата с най-печелившите турнета Тридесет и осем години след като са основани, Metallica продължават да пълнят зали и стадиони. А според Pollstar Boxoffice, за тези почти четири десетилетия легендите на траш метъла са били най-успешната банда като приходи. От изданието изчисляват, че те са продали 22,1 млн. билета в историята си, които са им донесли постъпления на стойност 1,4 млрд. долара. Сред метъл изпълнителите втора и трета позиция по брой продажби заемат съответно AC/DC с 14,3 млн. билета и Ози Озбърн (13,2 млн., но ако се брои и кариерата му с Black Sabbath). Втори по приходи обаче са Guns"N"Roses, които са инкасирали 800 млн. долара от концерти, в немалка степен благодарение на риюниън турнето "Not In This Lifetime".



В сравнение с представители на други жанрове, Metallica изостават зад абсолютните лидери по продажби на концерти от U2, които могат да се похвалят с поставящото рекорди турне "360", осъществено между 2009 и 2011 г., което продаде 7,2 млн. билета и регистрира приходи от над 736 млн. долара, и в компанията на легендите от Rolling Stones. Сред челните позиции са още Тейлър Суифт и Ед Шийрън. "Смятам и се карам да мисля, че най-добрите ни години са все още пред нас. Може да станем професионалисти и да правим това на пълно работно време някой ден", шегува се пред изданието барабанистът Ларс Улрих, който е и един от основателите на Metallica. Бандата в момента е на турнето си "WorldWired", чийто пик по продажби до момента беше на стадион "Лужники" в Москва, където бандата събра почти 65 хил. фена. Приходите от "WorldWired", който представя най-новия албум на Metallica - Hardwired, са в размер на 430 млн. долара, а турнето е продало 4,1 млн. билета.



Бандата постига най-големия си търговски извън сцената с Black Album, издаден през 1991 г., който продава повече от 30 млн. копия по целия свят. Това е петата дългосвиреща плоча на групата от Сан Франциско, като преди нея излизат някои от превърналите се в класика албуми Kill "Em All, Ride The Lightining, Master of Puppets и ... And Justice for All.



"Можем да обикаляме света на турнета само с парчетата от първите пет албума завинаги", коментира Клиф Бърнщайн, който менажира Metallica заедно с Питър Менш от 1984 г. насам. "Но щяхме ли да сме толкова отдадени, ако не представяхме нов материал. Не мисля. Момчетата са толкова креативно мотивирани. Hardwired изобщо няма да е последния албум."