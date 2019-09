Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис: Купа "Лейвър", втори ден

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Дунав, мач от efbet Лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен -Цървена Звезда, първа среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

08:15 Film Plus: Пряко: Тенис: Korea Open, Сеул - финал (WTA International)

08:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Метц, Франция Втори полуфинал

09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени Китай - Бразилия

09:15 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

09:45 BNT 3: Футбол: Лудогорец - ЦСКА /Москва/, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Челси - Валенсия, първа среща от груповата фаза

10:30 Film Plus: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - финал (WTA Internationa - повторение)

11:35 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Италия - България

12:00 Eurosport: Тенис: Купа "Лейвър", втори ден

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Сесар Луис Меноти", документален филм

12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Царско село, мач от efbet Лига /п/

12:15 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

12:55 Eurosport: Тенис: Купа "Лейвър", трети ден, директно

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - СПАЛ

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Хъдърсфилд Таун, мач от Чемпиъншип, директно

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Фуенлабрада, полуфинален мач за Суперкупата на Испания /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Рома

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Мьонхенгладбах - Фортуна Дюселдорф, директно

16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Метц, Франция Финал

17:00 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака - полуфинали (WTA Premier - повторение)

17:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:45 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от efbet Лига, директно

17:45 Max Sport 2: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Аякс

17:50 BNT 3: Баскетбол: Рилски спортист - ПАОК /Атина/, среща по повод 55-годишнината на БК "Рилски спортист" пряко предаване от "Арена Самоков"

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

18:45 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

18:50 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд, директно

19:00 Nova Sport: Баскетбол: Състезание за стрелба от зоната на трите точки, директно

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Фиорентина

19:40 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:45 Max Sport 2: Футбол: Италианска Серия А Лече - Наполи

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Суперкупата на Испания, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:15 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Арда, мач от efbet Лига, директно

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Астън Вила, мач от английската Висша лига, запис

21:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

21:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:30 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака - финал (WTA Premier - повторение)

21:45 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Парма

22:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени Китай - Бразилия

22:10 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:30 Eurosport: Тенис: Купа "Лейвър", трети ден

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

23:35 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Арсенал, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

