Още снимки: test Орлин Павлов и триото на Живко Петров с концерт тази вечер във Варна В рамките на кино фестивала In the palace един от най-обичаните български изпълнители - Орлин Павлов, ще изнесе концерт заедно с формацията на джаз музиканта Живко Петров - JP3, напомня Moreto.net.



JP3 е комбинация от трима виртуози, които стоят в основата на много хитове от българската поп и джаз музика в България през последните години. Музикантите се събират през 2004 година и бързо се превръщат в една от разпознаваемите джаз формации в страната.



От 20 часа на сцената на Зала 1 на Фестивален и конгресен център ще излязат Орлин Павлов - вокал, Живко Петров - пиано, Веселин Веселинов - Еко - бас, Димитър Семов - барабани. В рамките на кино фестивала In the palace един от най-обичаните български изпълнители - Орлин Павлов, ще изнесе концерт заедно с формацията на джаз музиканта Живко Петров - JP3, напомня Moreto.net.JP3 е комбинация от трима виртуози, които стоят в основата на много хитове от българската поп и джаз музика в България през последните години. Музикантите се събират през 2004 година и бързо се превръщат в една от разпознаваемите джаз формации в страната.От 20 часа на сцената на Зала 1 на Фестивален и конгресен център ще излязат Орлин Павлов - вокал, Живко Петров - пиано, Веселин Веселинов - Еко - бас, Димитър Семов - барабани. /moreto.net Днес+ Запази и Сподели