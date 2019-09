Още снимки: test The Independent: Астероид е преминал почти незабелязано много близо до земята Най-големият астероид, който преминава на много близка дистанция до земята от век насам се е „изплъзнал“ през системите на НАСА за засичане на небесни тела, разкриват вътрешни имейли на организацията, пише британският вестник The Independent.



Астероидът с името „2019 OK “ почти е преминал покрай земята без да му бъде обърнато никакво внимание. Той е прелетял само на 73 хил. км., което е пет пъти по близо до земята, отколкото дистанцията до луната, сочат документи на НАСА, предава "Фокус".



Той е бил засечен на 24 юли от бразилска обсерватория само часове преди да прелети покрай земята.



Провалът на НАСА да засече стометровият астероид подчерта още веднъж нуждата от финансиране за организацията, за да засича тя по-ефективно приближаващи небесни тела.



„Този обект се е изплъзнал през серия от мрежи за засичане поради ред причини“, заяви д-р. Пол Чодас, служител на НАСА.



„Та беше ли това особено потаен астероид? Чудя се колко пъти това се е случвало, без дори да разберем за астероида“, добави той.



Според изявление на НАСА, ако астероидът беше навлязъл в атмосферата и ударил земята, ударната вълна е щяла да помете зона от около 80 километра. Най-големият астероид, който преминава на много близка дистанция до земята от век насам се е „изплъзнал“ през системите на НАСА за засичане на небесни тела, разкриват вътрешни имейли на организацията, пише британският вестник The Independent.Астероидът с името „2019 OK “ почти е преминал покрай земята без да му бъде обърнато никакво внимание. Той е прелетял само на 73 хил. км., което е пет пъти по близо до земята, отколкото дистанцията до луната, сочат документи на НАСА, предава "Фокус".Той е бил засечен на 24 юли от бразилска обсерватория само часове преди да прелети покрай земята.Провалът на НАСА да засече стометровият астероид подчерта още веднъж нуждата от финансиране за организацията, за да засича тя по-ефективно приближаващи небесни тела.„Този обект се е изплъзнал през серия от мрежи за засичане поради ред причини“, заяви д-р. Пол Чодас, служител на НАСА.„Та беше ли това особено потаен астероид? Чудя се колко пъти това се е случвало, без дори да разберем за астероида“, добави той.Според изявление на НАСА, ако астероидът беше навлязъл в атмосферата и ударил земята, ударната вълна е щяла да помете зона от около 80 километра. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели