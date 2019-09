Още снимки: test Акция "Фас Off 2" кани варненци да почистят днес паметника на Почивка За втори път във Варна ще се проведе инициативата "Фас Off", която приканва граждани да се включат в почистването на различни места от цигарени фасове, пластмасови чашки, сламки и други отпадъци, научи Moreto.net.



Акцията ще се състои в два различни дни. Днес, 21 септември от 9 до 12 часа е предвидено почистване на района около Парк-паметника на българо-съветската дружба в Почивка, а на 28 септември отново от 9 до 12 часа - на Южния плаж.



Необходимите материали като ръкавици и чували за смет ще се раздават от организаторите.