Activision, Call of Duty: Mobile и кога ще се появи играта за iOS и Android Ето, че най-накрая Activision разкри датата, на която милионите фенове на емблематичния франчайз Call of Duty ще могат да играят от мобилните си телефони и то напълно безплатно.



Call of Duty: Mobile ще се появи в App Store и Google Play на първи октомври и ще предложи на геймърите цял списък с атрактивни режими на игра, оръжия, карти и нови екстри.



Най-голямата новина е, че CoD: Mobile ще разполага с популярния Battle Royale режим, в който до 100 играчи ще могат да играят заедно.



Режимът е разработен съвместно с Tencent, създателите на ултра успешната мобилна игра PUBG.



От Activision съобщиха, че са събрали най-харесваните карти от различните версии на играта до момента, сред които са Nuketown, Crash, Hijacked, Crossfire, Standoff и други.



Освен Battle Royale, мобилната версия на CoD ще разполага и с режимите Free-For-All, Frontline, Team Deathmatch, Hardpoint и Domination.



Създателите на играта са направили мобилната версия максимално приятна за играене от мобилно устройство, като играчите ще разполагат с общо 17 различни метода за регулиране на сензитивността на мерника и начините на стреляне.



