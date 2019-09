Още снимки: test Hope not Hate, климатичните промени и кой е най-големият проблем на планетата Променящият се климат се превръща във все по-остър проблем в съзнанието на хората и има много причини това да е така.



Медиите не спират да бълват притеснителни факти по въпроса, все повече хора се присъединяват към демонстрациите срещу пасивността на правителствата по отношение на климата, а най-голямата от тях се очаква да се състои утре в редица градове по света.



Точно навреме за шествията британската организация Hope not Hate публикува резултати от анкета, проведена на три континента, която разкрива как хората гледат на климатичните промени.



Оказва се, че над 75% от анкетираните смятат, че промените в климата са най-сериозният проблем, който грози нас и планетата ни, докато драмите в политиката, икономиката и миграцията остават на заден план.



Около една четвърт от тях са на мнение, че правителствата правят необходимото, за да повлияят позитивно на проблема, но 60% от анкетираните вярват, че времето ни за реакция е към своя край.



