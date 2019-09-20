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Без ток днес във Варна ще са...

20.09.2019 09.36

Няколко района и местност във Варна ще са без електрозахранване днес, 20 септември. Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от Енерго про.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч., местност Боровец - юг.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч., местност Боровец, района около обръщача на автобуса, част от м-ст Боровец - юг и част от м-ст Боровец - север.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч., ул. Ангел Георгиев, ул. Баба Тонка, ул. Велико Христов, ул. Георги Бенковски, ул. Проф. Ж. Кюри, ул. Радецки, ул. Христо Попович, ул. Христо Самсаров.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. Вл. Варненчик, ул. Георги Бенковски, ул. Д-р Пискюлиев.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч., ул. Алеко Богориди, ул. Антон Страшимиров, ул. Барутен погреб, ул. Веслец, ул. Владимир Димитров - Майстора, ул. Крепостна, ул. Хан Пресиян.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на между Колхозен пазар, фабрика Христо Ботев и хотел Голдън тюлип.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч., ул. Генерал Колев 87 А, Б, В, Г; ул. Джеймс Баучер 2 А, Б,4 А, Б.

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