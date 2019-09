Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака - четвъртфинали (WTA Premier)

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ РБ Лайпциг - Байерн Мюнхен , мач от германската Бундеслига

09:00 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Арсенал, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 11-и епизод /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Реал Мадрид

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Лион - Зенит, първа среща от груповата фаза

11:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Славия - Левски (2014-15) /п/

11:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Guangzhou Open, Гуанджоу - полуфинали (WTA International)

11:10 FLN: Джада у дома (Series 4): Любими ястия за футболния уикенд (Episode 11)

11:50 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Финал

12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 7-и епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Лече

12:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже

13:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 10-и епизод /п/

13:55 Eurosport: Тенис: Купа "Лейвър", първи ден, директно

14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Ювентус

15:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Метц, Франция Първи четвъртфинал

15:00 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака - четвъртфинал (WTA Premier - запис)

15:15 BNT: Обзор Лига Европа

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

16:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Удинезе

17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Метц, Франция Втори четвъртфинал

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Diema Sport: Футбол: Черно море - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

18:10 BNT 3: Футбол: Лудогорец - ЦСКА /Москва/, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

18:30 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен -Цървена Звезда, първа среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Метц, Франция Трети четвъртфинал

19:00 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака - четвъртфинал (WTA Premier - запис)

19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:30 FLN: Джада у дома (Series 4): Любими ястия за футболния уикенд (Episode 11)

19:55 Eurosport: Тенис: Купа "Лейвър", първи ден, директно

20:00 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

20:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Царско село, мач от efbet Лига, директно

20:15 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Баскония, финал за Суперкупата на Испания (2018) /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Метц, Франция Четвърти четвъртфинал

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Майнц 05, директно

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Тенис: Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Дженоа

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Борнемут, мач от английската Висша лига, директно

22:50 BNT 3: Футбол: Еспаньол - Ференцварош, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

