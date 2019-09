Още снимки: test Китай представи двигател с постоянни магнити за влакове, който ще им позволи да се движат с 400 км/ч Китайски инженери са разработили двигател с постоянни магнити за влакове, който позволява да развиват скорост до 400 км/ч., съобщиха от компанията CRRC Zhuzhou Electric Co., Ltd. Двигателят TQ-800 използва напълно затворена и насочена структура за охлаждане и може да се похвали с висока плътност на мощността, отлична адаптивност при ниски температури и ниски разходи за поддръжка, предава Радио "Китай".



Успешното разработване на двигателя разбива на практика монопола на чуждите технологии в тази сфера и създава солидна база за модернизиране на железопътните технологии в Китай, се казва в съобщението на CRRC Zhuzhou Electric Co., Ltd. В момента максималната скорост, с която се движат китайските влакове-стрела от последно поколение „Фусин", е 350 км/ч.



