Още снимки: test "Хищни птици", Birds of Prey, Марго Роби и първи постер на филма Като фенове на комиксовите герои няма как да не очакваме с нетърпение Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn), който на български е сведен до простичкото "Хищни птици".



Това ще бъде първият самостоятелен филм за Харли Куин (Марго Роби) след като вече видяхме на какво е способна в "Отряд самоубийци" и нямаме търпение за още.



Към момента информацията, с която разполагаме около "Хищни птици", не е много изчерпателна, но това е така, защото до премиерата на филма има още половин година. Преди няколко месеца Warner Bros. разпространиха кратък тийзър, а вече имаме и първи плакат.



Това, което знаем със сигурност за филма, е, че в него Харли Куин ще си намери нови дружки в лицето на Черното канарче (Джърни Смолет-Бел) Huntress (Мери Елизабет Уинстед) и Рене Монтоя (Рози Перес).



Големият злодей пък ще бъде Черната маска (Юън Макгрегър). Според непотвърдена информация на ScreenRant, в "Хищни птици" ще видим как г-ца Куин се отделя от Жокера и неговото влияние - пълна еманципация, която е заложена и в английското заглавие на филма.



По стечение на обстоятелствата Харли Куин ще обедини сили с горепосочените героини, за да спрат Черната маска, който иска смъртта на младата Касандра Кейн (Ела Джей Баско). Очакваме с нетърпение първи трейлър, който да ни разясни повече нещата. /lifestyle.bg