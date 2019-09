Още снимки: test Mozilla и CC влагат $100 милиона в интернет без реклами Да запазите поверителността си онлайн понякога може да е доста трудна задача. Докато изтегляте новите приложения за блокиране на реклами, за да предотвратите проследяването на онлайн активностите ви, рекламодателите вече разработват начини за тяхното преодоляване. И освен ако целият бизнес модел на интернет не се промени, сте обречени в този непрестанен цикъл, опитвайки се да защитите своите данни.



Но група технологични организации залагат 100 млн. долара, че моделът може да бъде променен и вашата поверителност да бъде запазена, пише Fast Company.



Сега Mozilla Foundation, Creative Commons (неправителствена организация, осигуряваща лицензи за авторски права) и стартъп за микроплащания, обявиха програма за безвъзмездна помощ в размер на 100 млн. долара, която най-накрая ще сбъдне тази мечта. Тя е наречена Grant for the Web и ще предоставя приблизително 20 млн. долара годишно в рамките на 5 години за разработчици, работещи по инфраструктура с отворен код, за да се изгради предложения стандарт за браузър с микроплащания - Web Monetization, с който се преобразува трафикът, изпратен до определен уебсайт в приходи.



Финансирането на онлайн съдържание с малки потребителски плащания, а не натрапчиви и нарушаващи поверителността реклами, от години е цел за много интернет теоретици и издатели.



"Дойде момент, в който е ясно, че има различни отрицателни ефекти за хората и дори за демокрацията на управляваната чрез потребителски данни рекламна икономика, която финансира интернет", казва Марк Сърман, изпълнителен директор на Mozilla Foundation.



"Когато стартирахме платформата Coil, тя беше по същество първият доставчик на приходи от мрежата", споделя нейният основател и главен изпълнителен директор Стефан Томас. Потребителите му плащат фиксирана месечна такса, която се разпределя между сайтовете, които посещават и които са с активирана опция за монетизиране на сайта.



Oрганизациите зад програмата Grant for the Web, ще създадат консултативен съвет, който да определи как точно трябва да се изплащат безвъзмездните средства. Сърман споделя, че се надява проектът да помогне за създаването на интернет икономика с повече място за по-малки играчи и издатели.



"Това е една от най-големите мечти, които имаме с други партньори около проекта, че можем да се върнем към времето, в което обикновеният човек наистина има шанс за успех в мрежата", казва той.



Oсигуряването на безвъзмездните средства идва главно от платформата за монетизация Coil с финансирането от Ripple - компания за криптовалути и парични преводи, споделя Стефан Томас. Той казва, че се стремят да дадат най-малко 50% от средствата на организации, използващи отворени лицензи като тези на Creative Commons.



"Бизнес моделите в мрежата са токсични и трябва да прилагаме нови начини, чрез които да подкрепяме творците и да възнаграждаваме креативността", казва в изявление Райън Меркли, изпълнителен директор на Creative Commons. "Нашата неправителствена организация е малко вероятно да измисли тези решения сама, но можем да изградим добри партньорства, с които да постигнем неща, които са в съответствие с ценностите ни. Създателите на съдържание, чрез проучванията, които проведохме, ни споделиха, че признателността е основен елемент на това защо те избират да споделят своята работа и че подобни микроплащания могат да бъдат отличен начин за нейното показване".



