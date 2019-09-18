Още снимки:
test

Венецуела освободи зам.-председателя на парламента

18.09.2019 08.37

Венецуела освободи зам.-председателя на парламента Едгар Самбрано от затвора, предаде BBC.

Този ход идва ден, след като президентът Николас Мадуро постигна споразумение с малки опозиционни партии, които целят да излекуват политическите разделения в страната.

Генералният прокурор на Венецуела Тарек Уилям Сааб заяви, че правителството е поискало Върховният съд да освободи Замбрано във вторник след частични споразумения, постигнати от венецуелското правителство и националната опозиция.

Припомняме, че Самбрано бе задържан през май.

Той бе първият висш опозиционен служител, задържан от социалистическото правителство след неуспешния опит за военен преврат, който целеше отстраняване на президента Мадуро.

Самбрано е един от десетте опозиционни политици, обвинени в предателство, заговор и бунт от Върховния съд на Мадуро във връзка с бунта от 30 април.

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Свят
10:03
Омагьосан кръг: Бедните страни трябва да увеличат парниковите газове за справяне с глада
09:37
Папа Франциск се срещна с патриарх Вартоломей
09:32
Предложената за еврокомисар румънка предизвиква притеснения в ЕП
09:25
Русия пусна видео на Ту-160, придружаван от самолети на НАТО
08:37
Венецуела освободи зам.-председателя на парламента
08:13
Тръмп предпочита да не се среща с Рохани
08:12
Либерман: На Израел не е нужен кабинет, който оцелява от вот до вот
08:02
Борис Джонсън зове за колективен отговор на атаките срещу Саудитска Арабия
08:01
Предсрочни избори в Испания на 10 ноември
08:01
Нетаняху: Израел се нуждае от силно ционистко правителство
17 септември 2019 г.
19:24
Меркел разкритикува плановете на Нетаняху за анексиране на долината на река Йордан
19:20
Седма жертва на наводненията в Испания
19:12
Руски знаменитости подкрепиха млад актьор, осъден заради насилие срещу полицаи
19:04
Саудитска Арабия мести консулството си в Истанбул в друга сграда заради убийството на Кашоги
18:52
Испанският крал приключва консултациите за кандидат-премиер с достатъчна парламентарна подкрепа
18:20
Откриха удушено бебе в храсти в Северна Италия
18:16
Лошото време в Непал блокира около 300 алпиниста, тръгнали към Еверест
18:04
Юнкер: ЕК остава денонощно на разположение за Великобритания
17:40
Крал Салман: Саудитска Арабия може да се справи с последиците от атаката срещу петролната рафинерия
17:16
Русия: Няма опасност от зараза след взрива в лабораторията, където се пази вирус на едрата шарка
16:44
Путин счита Израел за рускоезична държава
16:40
Гърция: Интеграционният процес на Северна Македония и Албания не може да се разделя
16:28
Доналд Туск: Северна Македония направи всичко, което се очакваше за прием в ЕС
16:20
Мъж заби ножица във врата на войник в Милано, крещейки „Аллах Акбар“
16:16
Взрив в руската лаботарория "Вектор", там се пазят щамове на силно заразни болести

Още новини >>    

Най-четени от Свят

Избор на редактора

Омагьосан кръг: Бедните страни трябва да увеличат парниковите газове за справяне с глада

Папа Франциск се срещна с патриарх Вартоломей

Предложената за еврокомисар румънка предизвиква притеснения в ЕП

Нетаняху: Израел се нуждае от силно ционистко правителство

Меркел разкритикува плановете на Нетаняху за анексиране на долината на река Йордан

Седма жертва на наводненията в Испания

Още новини >>    
Последни видео новини
Цветанов за Борисов: Цененият фактор за стабилността в Европа Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си