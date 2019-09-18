Още снимки: test Венецуела освободи зам.-председателя на парламента Венецуела освободи зам.-председателя на парламента Едгар Самбрано от затвора, предаде BBC.



Този ход идва ден, след като президентът Николас Мадуро постигна споразумение с малки опозиционни партии, които целят да излекуват политическите разделения в страната.



Генералният прокурор на Венецуела Тарек Уилям Сааб заяви, че правителството е поискало Върховният съд да освободи Замбрано във вторник след частични споразумения, постигнати от венецуелското правителство и националната опозиция.



Припомняме, че Самбрано бе задържан през май.



Той бе първият висш опозиционен служител, задържан от социалистическото правителство след неуспешния опит за военен преврат, който целеше отстраняване на президента Мадуро.



Самбрано е един от десетте опозиционни политици, обвинени в предателство, заговор и бунт от Върховния съд на Мадуро във връзка с бунта от 30 април. Венецуела освободи зам.-председателя на парламента Едгар Самбрано от затвора, предаде BBC.Този ход идва ден, след като президентът Николас Мадуро постигна споразумение с малки опозиционни партии, които целят да излекуват политическите разделения в страната.Генералният прокурор на Венецуела Тарек Уилям Сааб заяви, че правителството е поискало Върховният съд да освободи Замбрано във вторник след частични споразумения, постигнати от венецуелското правителство и националната опозиция.Припомняме, че Самбрано бе задържан през май.Той бе първият висш опозиционен служител, задържан от социалистическото правителство след неуспешния опит за военен преврат, който целеше отстраняване на президента Мадуро.Самбрано е един от десетте опозиционни политици, обвинени в предателство, заговор и бунт от Върховния съд на Мадуро във връзка с бунта от 30 април. Днес+ Запази и Сподели



