Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени САЩ - Холандия

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Милан

09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Славия Прага, първа среща от груповата фаза

10:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

11:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Сърбия - Португалия

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Аталанта

12:00 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - полуфинали (WTA Premier - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Баскония - ЦСКА Москва, четвърти плейофен четвъртфинал

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Сампдория

15:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Лече

16:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Витес

17:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

17:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Лион - Зенит, първа среща от груповата фаза

18:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Бургос, мач от испанската баскетболна лига /п/

18:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Германия - Холандия

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 5-и епизод

19:00 bTV Action: УЕФА Шампионска лига - студио

19:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан - II полуфинал (WTA International - повторение)

19:00 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - жени САЩ - Холандия

19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

19:55 bTV Action: УЕФА Шампионска лига, пряко: Олимпиакос - Тотнъм

19:55 Ring.BG: ПРЯКО, УЕФА Шампионска лига: Брюж - Галатасарай

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 11-и епизод, директно

20:00 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Италия - България

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Челси - Валенсия, първа среща от груповата фаза

20:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

22:00 bTV Action: УЕФА Шампионска лига, пряко: ПСЖ - Реал Мадрид

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО, УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус

22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Хееренвеен

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Барселона, първа среща от груповата фаза

22:15 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

23:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от efbet Лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима - финал (WTA International - повторение) 08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени САЩ - Холандия08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Милан09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Славия Прага, първа среща от груповата фаза10:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг11:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Сърбия - Португалия12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Аталанта12:00 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - полуфинали (WTA Premier - повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Баскония - ЦСКА Москва, четвърти плейофен четвъртфинал14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Сампдория15:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/16:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Лече16:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Витес17:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали17:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/18:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Лион - Зенит, първа среща от груповата фаза18:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Бургос, мач от испанската баскетболна лига /п/18:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Германия - Холандия18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 5-и епизод19:00 bTV Action: УЕФА Шампионска лига - студио19:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан - II полуфинал (WTA International - повторение)19:00 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - жени САЩ - Холандия19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига19:55 bTV Action: УЕФА Шампионска лига, пряко: Олимпиакос - Тотнъм19:55 Ring.BG: ПРЯКО, УЕФА Шампионска лига: Брюж - Галатасарай20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 11-и епизод, директно20:00 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Италия - България20:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Челси - Валенсия, първа среща от груповата фаза20:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор22:00 bTV Action: УЕФА Шампионска лига, пряко: ПСЖ - Реал Мадрид22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Ring.BG: ПРЯКО, УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Хееренвеен22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига /п/22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Барселона, първа среща от груповата фаза22:15 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор23:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от efbet Лига /п/23:30 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима - финал (WTA International - повторение) Днес+ Запази и Сподели



