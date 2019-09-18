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Спортът по телевизията днес

18.09.2019 08.19

08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени САЩ - Холандия
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Милан
09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща
10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Славия Прага, първа среща от груповата фаза
10:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
11:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Сърбия - Португалия
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Аталанта
12:00 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - полуфинали (WTA Premier - повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/
13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Баскония - ЦСКА Москва, четвърти плейофен четвъртфинал
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Сампдория
15:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/
16:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Лече
16:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Витес
17:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали
17:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/
18:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Лион - Зенит, първа среща от груповата фаза
18:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Бургос, мач от испанската баскетболна лига /п/
18:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Германия - Холандия
18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 5-и епизод
19:00 bTV Action: УЕФА Шампионска лига - студио
19:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан - II полуфинал (WTA International - повторение)
19:00 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - жени САЩ - Холандия
19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига
19:55 bTV Action: УЕФА Шампионска лига, пряко: Олимпиакос - Тотнъм
19:55 Ring.BG: ПРЯКО, УЕФА Шампионска лига: Брюж - Галатасарай
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 11-и епизод, директно
20:00 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Италия - България
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Челси - Валенсия, първа среща от груповата фаза
20:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/
21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор
22:00 bTV Action: УЕФА Шампионска лига, пряко: ПСЖ - Реал Мадрид
22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Ring.BG: ПРЯКО, УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус
22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Хееренвеен
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига /п/
22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Барселона, първа среща от груповата фаза
22:15 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/
23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор
23:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от efbet Лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима - финал (WTA International - повторение)

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