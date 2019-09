Още снимки: test The Witcher, Netflix и издадоха ли премиерната дата на сериала за Вещера Не сме крили, че очакваме с нетърпение сериала The Witcher, с който Netflix ще ни потопят в магичния, но и опасен свят на вещера Гералт от Ривия.



Преди няколко месеца видяхме първи трейлър на сериала. Тайничко се надяваме, че има още един, но не разчитаме особено много.



Разчитаме обаче, че Netflix най-накрая ще обявят премиерната дата на The Witcher. Към момента това все още не се е случило официално, но, според Redanian Intelligence, холандският профил на стрийминг платформата в Twitter е издал тази добре пазена информация.



Във вече изтрит пост се казва колко дни остават до най-очакваните продукции на Netflix. В списъка присъстват Peaky Blinders (който е продукция на BBC, но има договорка за пускането му в стрийминг платформата), The Crown и, разбира се, The Witcher.



Според информацията в поста, сериалът трябва да бъде пуснат на 17 декември. Очаквахме подобна дата, но фактът, че написаното е било изтрито, ни кара да се чудим дали няма да има промяна. Не сме крили, че очакваме с нетърпение сериала The Witcher, с който Netflix ще ни потопят в магичния, но и опасен свят на вещера Гералт от Ривия.Преди няколко месеца видяхме първи трейлър на сериала. Тайничко се надяваме, че има още един, но не разчитаме особено много.Разчитаме обаче, че Netflix най-накрая ще обявят премиерната дата на The Witcher. Към момента това все още не се е случило официално, но, според Redanian Intelligence, холандският профил на стрийминг платформата в Twitter е издал тази добре пазена информация.Във вече изтрит пост се казва колко дни остават до най-очакваните продукции на Netflix. В списъка присъстват Peaky Blinders (който е продукция на BBC, но има договорка за пускането му в стрийминг платформата), The Crown и, разбира се, The Witcher.Според информацията в поста, сериалът трябва да бъде пуснат на 17 декември. Очаквахме подобна дата, но фактът, че написаното е било изтрито, ни кара да се чудим дали няма да има промяна. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели