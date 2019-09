Още снимки: test Рекордните 433 683 доброволци в България дадоха старт на Световния ден на почистването Двойно повече почистени места и близо 700 акции за реновиране в „Да изчистим България заедно“ 2019



Деветото издание на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно” мотивира рекордните 433 683 доброволци да се включат в хиляди акции по почистване, облагородяване и залесяване на територията на цялата страна. Под мотото „Добрият пример“, голямото почистване на България на 14 септември даде старт на второто издание на Световния ден на почистването (World Clean Up Day 2019), което ще завърши в Хавай през нощта на 21 септември. За първи път, към зелената инициатива у нас се присъединиха и сънародниците ни в Чикаго, САЩ.



5156 са почистените от картата на страната нерегламентирани сметища и замърсени зони в тазгодишната кампания. По данни на основния партньор на кампанията - Министерството на околната среда и водите, цифрата е близо два пъти повече спрямо 2018 г. Двойно повече са и индивидуалните акции, маркирани на картата на „Да изчистим България заедно“ - приятели и семейства организираха цели 1360 групи (спрямо 647 през 2018 г.). За първи път сред организаторите на акции бяха и стотици деца, които чрез креативни плакати, част от националния конкурс „Добрият пример“, призоваха малки и големи да се включат в голямото чистене.



Благодарение на разширения обхват на инициативата бяха реновирани и облагородени над 690 места, сред които паркове и градинки, детски и спортни площадки, училища, манастири, гористи местности и язовири. Съвместно със Zero Waste Sofia, тази година кампанията акцентира и на чешмите на България, като бяха организирани над 50 акции по почистване и облагородяване на обществени чешми. Засадени бяха и над 5600 фиданки на четири локации в страната.



4338 тона отпадъци бяха събрани в рамките на кампанията по данни на МОСВ. Немалка част от тях идват от областите с повишена активност на картата по отношение на броя на доброволците спрямо 2018: София, Сливен, Добрич, Плевен, Враца и Кюстендил.



Три области в страната привлякоха най-голям доброволци в голямото чистене. Лидерската позиция завоюва Бургас с 27 352 души, следвани от доброволците в Русе – 24 708, и тези във Враца – 14 266, по данни на областните администрации.



По традиция доброволците чистиха не само на сушата, но и под вода. От водите на пристанищата във Варна и Созопол сърфисти и водолази извадиха десетки стари гуми, както и исторически находки, сред които амфори. Изкачени бяха и планински върхове. Биолози, геодезисти и инструктори водолази се спуснаха в дълбините на Каракашевото езеро, разположено на 2396 метра надморска височина в подножието на Мусала. С общи усилия 12 доброволци се превърнаха в рекордьорите, изчистили най-голямо количество боклук на човек, като успяха да премахнат цели три тона отпадъци от река Искър.



Освен стотиците хиляди доброволци и представители на институциите и бизнеса, в акцията по почистване се включиха популярни българи, журналисти, спортисти и обичани лица от екрана.



Почти 2 500 000 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили България от началото на кампанията досега. Всяка година участниците в „Да изчистим България заедно" са сред най-активните в света. По данни на екоминистерството, от началото на инициативата досега, те са успели да съберат 94 338 тона отпадъци, което се равнява на над 200 напълно заредени самолета „Боинг 747”, и да премахнат над 18 800 сметища от лицето на България.



По данни на световното движение Let's Do It World, всеки 10 000 тона отпадъци, почистени от доброволци , спестяват 22 млн. евро и 3 години работа на институциите. Така, със събраните до момента над 94 хил. тона отпадъци доброволците в инициативата „Да изчистим България заедно" са спестили над 206 млн. евро и повече от 28 години работа на институциите.