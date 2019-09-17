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Райони без ток днес във Варна

17.09.2019 09.37

Няколко района и местност във Варна ще са без електрозахранване днес, 17 септември. Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от Енерго про.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч., местност Боровец - юг.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч., местност Боровец, района около обръщача на автобуса, част от м-ст Боровец - юг и част от м-ст Боровец - север.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч., ул. Острава 13, 15, ул. Рощок 18.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч., ул. Никола Вапцаров 3.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч., ул. Арх. Петко Момчилов 23, 27; ул. Евлоги Георгиев 8, 9, 10, 12; ул. Подполковник Калитин № 37.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч., ул. Ангел Георгиев, ул. Баба Тонка, ул. Велико Христов, ул. Георги Бенковски, ул. Проф. Ж. Кюри, ул. Радецки, ул. Христо Попович, ул. Христо Самсаров.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. Вл. Варненчик, ул. Георги Бенковски, ул. Д-р Пискюлиев.

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