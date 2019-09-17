Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /1 епизод/

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже

08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Лацио

09:00 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига" - семеен филм с уч. на Кевин Зегерс, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс, Чилтън Крейн, Мартин Фереро и др. /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Атлетик Б (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Обрадойро, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Портланд Тимбърс - Ди Си Юнайтед

11:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Армения - Италия

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сасуоло

12:00 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Жалгирис - Фенербахче, четвърти плейофен четвъртфинал

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Милан

15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от efbet Лига /п/

15:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Румъния - Испания

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

16:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Понеделнишки обзор

16:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - АДО Ден Хааг

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 10-и епизод /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

17:30 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ РБ Лайпциг - Байерн Мюнхен , мач от германската Бундеслига

18:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /1 епизод/

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

18:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Франция - България

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан - I полуфинал (WTA International - повторение)

19:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"

19:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

19:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Славия Прага, първа среща от груповата фаза

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Max Sport 2: Футбол: Шампионска лига Лион - Зенит, първа среща от груповата фаза

20:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:20 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Италия - България пряко предаване от Монпелие

21:00 Eurosport: Волейбол: "Таймаут", магазинно предаване

21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:50 Max Sport 3: Студио "Футбол"

22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Наполи - Ливърпул, първа среща от груповата фаза

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Витес

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 2: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Барселона, първа среща от груповата фаза

23:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима - II полуфинал (WTA International - повторение)

23:50 Max Sport 3: Студио "Футбол" 08:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /1 епизод/08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Лацио09:00 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига" - семеен филм с уч. на Кевин Зегерс, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс, Чилтън Крейн, Мартин Фереро и др. /п/09:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Атлетик Б (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща10:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Обрадойро, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Портланд Тимбърс - Ди Си Юнайтед11:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Армения - Италия12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сасуоло12:00 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/13:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/14:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Жалгирис - Фенербахче, четвърти плейофен четвъртфинал14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Милан15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от efbet Лига /п/15:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Румъния - Испания16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване16:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/16:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Понеделнишки обзор16:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - АДО Ден Хааг17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 10-и епизод /п/17:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор17:30 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ РБ Лайпциг - Байерн Мюнхен , мач от германската Бундеслига18:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /1 епизод/18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор18:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Франция - България19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване19:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан - I полуфинал (WTA International - повторение)19:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"19:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"19:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Славия Прага, първа среща от груповата фаза20:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/20:00 Max Sport 2: Футбол: Шампионска лига Лион - Зенит, първа среща от груповата фаза20:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:20 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Италия - България пряко предаване от Монпелие21:00 Eurosport: Волейбол: "Таймаут", магазинно предаване21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:50 Max Sport 3: Студио "Футбол"22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Наполи - Ливърпул, първа среща от груповата фаза22:00 TV+: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Витес22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/22:00 Max Sport 2: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Барселона, първа среща от груповата фаза23:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/23:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/23:30 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима - II полуфинал (WTA International - повторение)23:50 Max Sport 3: Студио "Футбол" Днес+ Запази и Сподели



