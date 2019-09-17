Спортът по телевизията днес
17.09.2019 08.08
08:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /1 епизод/
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже
08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Лацио
09:00 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига" - семеен филм с уч. на Кевин Зегерс, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс, Чилтън Крейн, Мартин Фереро и др. /п/
09:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Атлетик Б (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:20 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща
10:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Обрадойро, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Портланд Тимбърс - Ди Си Юнайтед
11:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Армения - Италия
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сасуоло
12:00 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/
13:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/
14:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Жалгирис - Фенербахче, четвърти плейофен четвъртфинал
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Милан
15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от efbet Лига /п/
15:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Румъния - Испания
16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване
16:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/
16:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Понеделнишки обзор
16:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - АДО Ден Хааг
17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 10-и епизод /п/
17:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор
17:30 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ РБ Лайпциг - Байерн Мюнхен , мач от германската Бундеслига
18:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /1 епизод/
18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/
18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор
18:30 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Франция - България
19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
19:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан - I полуфинал (WTA International - повторение)
19:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"
19:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"
19:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Славия Прага, първа среща от груповата фаза
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
20:00 Max Sport 2: Футбол: Шампионска лига Лион - Зенит, първа среща от груповата фаза
20:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:20 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Италия - България пряко предаване от Монпелие
21:00 Eurosport: Волейбол: "Таймаут", магазинно предаване
21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:50 Max Sport 3: Студио "Футбол"
22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Наполи - Ливърпул, първа среща от груповата фаза
22:00 TV+: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Витес
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
22:00 Max Sport 2: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Барселона, първа среща от груповата фаза
23:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/
23:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима - II полуфинал (WTA International - повторение)
23:50 Max Sport 3: Студио "Футбол"
Днес+