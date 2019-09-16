Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сасуоло

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени Китай - Русия

09:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Филаделфия Юниън - Лос Анджелис ФК

10:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - България

12:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Лацио

12:00 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:30 Eurosport: Баскетбол 3Х3: Световни градски игри, финал

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

13:30 BNT 3: Футбол: Република Ирландия - България - приятелска среща

14:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Баскония - ЦСКА Москва, трети плейофен четвъртфинал

14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Аталанта

14:30 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор

14:40 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

15:10 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор

15:40 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

16:00 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Милан

16:20 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор

17:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига, директно

17:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Атлетик Б (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:10 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Румъния

17:50 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Удинезе

18:05 Nova Sport: Баскетбол: Мурсия - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /1 епизод/

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:30 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Финал

20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

20:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от efbet Лига, директно

20:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига

21:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "В дома на Сержи Роберто", документален филм

21:00 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - жени Китай - Русия

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 BNT: Европейско първенство по волейбол/мъже/: Франция - България пряко предаване от Монпелие /Франция/

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:35 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Франция - България пряко предаване от Монпелие

21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Лече

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

22:00 TV+: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:15 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - АДО Ден Хааг

23:30 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима - I полуфинал (WTA International - повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:45 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /жени/: Сърбия - Турция - финал 07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сасуоло09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени Китай - Русия09:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете10:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Филаделфия Юниън - Лос Анджелис ФК10:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - България12:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от efbet Лига /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Лацио12:00 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/12:30 Eurosport: Баскетбол 3Х3: Световни градски игри, финал13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор13:30 BNT 3: Футбол: Република Ирландия - България - приятелска среща14:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Баскония - ЦСКА Москва, трети плейофен четвъртфинал14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Аталанта14:30 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор14:40 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор15:10 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор15:40 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор16:00 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Милан16:20 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор17:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига, директно17:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Атлетик Б (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:10 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Румъния17:50 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор18:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Удинезе18:05 Nova Sport: Баскетбол: Мурсия - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /1 епизод/19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг19:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:30 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Финал20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор20:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от efbet Лига, директно20:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига21:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "В дома на Сержи Роберто", документален филм21:00 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - жени Китай - Русия21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:30 BNT: Европейско първенство по волейбол/мъже/: Франция - България пряко предаване от Монпелие /Франция/21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:35 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Франция - България пряко предаване от Монпелие21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Лече21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно22:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно22:00 TV+: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:15 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/23:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - АДО Ден Хааг23:30 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима - I полуфинал (WTA International - повторение)23:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"23:45 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /жени/: Сърбия - Турция - финал /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



