Спортът по телевизията днес
16.09.2019 08.48
07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сасуоло
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени Китай - Русия
09:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
10:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Баскония, полуфинален мач за Суперкупата на Испания (2018) /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Филаделфия Юниън - Лос Анджелис ФК
10:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - България
12:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от efbet Лига /п/
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига /п/
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Лацио
12:00 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/
12:30 Eurosport: Баскетбол 3Х3: Световни градски игри, финал
13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор
13:30 BNT 3: Футбол: Република Ирландия - България - приятелска среща
14:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Баскония - ЦСКА Москва, трети плейофен четвъртфинал
14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Аталанта
14:30 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор
14:40 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор
15:10 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор
15:40 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор
16:00 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Шефилд Уенздей, мач от Чемпиъншип /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Верона - Милан
16:20 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор
17:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига, директно
17:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Атлетик Б (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:10 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Румъния
17:50 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за мъже, групова фаза, обзор
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис
18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Удинезе
18:05 Nova Sport: Баскетбол: Мурсия - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/
19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /1 епизод/
19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
19:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
19:30 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Финал
20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор
20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор
20:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Витоша, мач от efbet Лига, директно
20:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига
21:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "В дома на Сержи Роберто", документален филм
21:00 Max Sport 1: Волейбол: Световна купа - жени Китай - Русия
21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"
21:30 BNT: Европейско първенство по волейбол/мъже/: Франция - България пряко предаване от Монпелие /Франция/
21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:35 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: Франция - България пряко предаване от Монпелие
21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Лече
21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно
22:00 TV+: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:15 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/
23:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - АДО Ден Хааг
23:30 Film Plus: Тенис: Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима - I полуфинал (WTA International - повторение)
23:30 Diema Sport: Футбол: Септември - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/
23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"
23:45 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /жени/: Сърбия - Турция - финал
/bukmeikar.com
Днес+