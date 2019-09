Още снимки: test Анджелина Джоли, Джони Деп, Адриана Лима, Джордж Клуни и възрастта, на която те са загубили девствен Не са много хората, които обичат да говорят за първия си път. Още по-малко пък, когато са известни и целият свят е вперил очи в тях. Някои обаче, като Анджелина Джоли и Джони Деп, са откровени за това кога за първи път са правили секс. Някои отговори, като този на Крис Браун, наистина са шокиращи.



Анджелина Джоли



Първи секс: на 14



Актрисата е споделила в интервю през OK Magazine, че е загубила девствеността си на 14, когато с приятелят й решили, че връзката им трябва да се задълбочи.



Клои Кардашян



Първи секс: на 14



"Бях на 14, а гаджето ми беше на 18. Това е гадно, но тогава ми се е струвало готино. В общи линии ме принуди да правим секс, не бях готова," споделя Клои.



Джони Деп



Първи секс: на 13



Актьорът от "Карибски пирати" споменава мимоходом в интервю за Rolling Stone, че е загубил девствеността си в началото на тийнейджърството.



Крис Евънс



Първи секс: на 17 или 18



"Загубих девствеността си през 1999 г. Тичах към къщи и казах на майка си: "Направих го. Не знаех какво точно правя, но го направих."



Кейти Пери



Първи секс: на 16



В интервю певицата разкрива, че го е направила за първи път на задната седалка на колата на фона на песента "Grace" на Джеф Бъкли.



Джордж Клуни



Първи секс: на 16



Актьорът споделя пред GQ, че това е било "много рано, прекалено рано."



Джесика Симпсън



Първи секс: на 22



Певицата е изчакала да сключи брак с вече бившия си съпруг Ник Лейчи, за да прави секс.



Джо Джонас



Първи секс: на 20



Единият от братята Джонас казва, че се радва, че е изчакал до тази възраст, защото тогава е попаднал "на правилния човек".



Селин Дион



Първи секс: на 21



"Беше 30 април 1988 г., незабравимата нощ на участието ми в "Евровизия". Той дойде с мен в стаята ми (певицата има предвид покойния си съпруг и неин мениджър Рене Анжелил - б.а.). Бях щастлива, че съм сама с мъжа, когото обичам и имах много точен план какво ще следва."



Крис Браун



Първи секс: на 8



Рапърът е посочил шокиращата възраст, на която е загубил девствеността си, пред The Telegraph.



Адриана Лима



Първи секс: на 27



Моделът е изчакала първата си брачна нощ, за да се отдаде на любовни ласки.



Крис Мартин



Първи секс: на 22



