Днес във Варна се закрива Световният фестивал на анимационния филм
15.09.2019 09.33
С награждаване и прожекция на отличените филми днес приключва 15-ти Световен фестивал на анимационния филм, напомня Moreto.net.
Той представи пред публика общо 13 състезателни програми, изложби, лекции, ретроспективни прожекции, майсторски класове, работилници с деца. Интересно събитие в последния ден от фестивала ще бъде лекцията на тема “Анимация и цензура в Чехословакия”, която ще изнесе Павел Хорачек.
Програма за 15-ти септември:
11:00ч., зала 1
Пълнометражна анимация / СНЕЖНАТА КРАЛИЦА: ОГЛЕДАЛНОТО ЦАРСТВО
14:30ч., зала 2 /вход свободен/
Павел Хорачек представя “Анимация и цензура в Чехословакия”
15:30ч., зала 2 /вход свободен/
Програма Португалска анимация MONSTRA
16:30ч., зала 2 /вход свободен/
Програма университети - НБУ и 10х10х19 , България
17:30ч., зала 2 /вход свободен/
Премиера “ЛИСТ ХАРТИЯ”, реж. Ася Кованова
17:45ч., зала 2 /вход свободен/
Програма филми на анимационно студио CAMERA Etc.
/moreto.net
19:00ч., зала 1
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО
20:00ч., зала 1
Програма НАГРАДЕНИ ФИЛМИ
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