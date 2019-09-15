Още снимки: test Днес във Варна се закрива Световният фестивал на анимационния филм С награждаване и прожекция на отличените филми днес приключва 15-ти Световен фестивал на анимационния филм, напомня Moreto.net.



Той представи пред публика общо 13 състезателни програми, изложби, лекции, ретроспективни прожекции, майсторски класове, работилници с деца. Интересно събитие в последния ден от фестивала ще бъде лекцията на тема “Анимация и цензура в Чехословакия”, която ще изнесе Павел Хорачек.



Програма за 15-ти септември:



11:00ч., зала 1



Пълнометражна анимация / СНЕЖНАТА КРАЛИЦА: ОГЛЕДАЛНОТО ЦАРСТВО



14:30ч., зала 2 /вход свободен/



Павел Хорачек представя “Анимация и цензура в Чехословакия”



15:30ч., зала 2 /вход свободен/



Програма Португалска анимация MONSTRA



16:30ч., зала 2 /вход свободен/



Програма университети - НБУ и 10х10х19 , България



17:30ч., зала 2 /вход свободен/



Премиера “ЛИСТ ХАРТИЯ”, реж. Ася Кованова



17:45ч., зала 2 /вход свободен/



Програма филми на анимационно студио CAMERA Etc.

19:00ч., зала 1



ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО



20:00ч., зала 1



Програма НАГРАДЕНИ ФИЛМИ /moreto.net С награждаване и прожекция на отличените филми днес приключва 15-ти Световен фестивал на анимационния филм, напомня Moreto.net.Той представи пред публика общо 13 състезателни програми, изложби, лекции, ретроспективни прожекции, майсторски класове, работилници с деца. Интересно събитие в последния ден от фестивала ще бъде лекцията на тема “Анимация и цензура в Чехословакия”, която ще изнесе Павел Хорачек.Програма за 15-ти септември:11:00ч., зала 1Пълнометражна анимация / СНЕЖНАТА КРАЛИЦА: ОГЛЕДАЛНОТО ЦАРСТВО14:30ч., зала 2 /вход свободен/Павел Хорачек представя “Анимация и цензура в Чехословакия”15:30ч., зала 2 /вход свободен/Програма Португалска анимация MONSTRA16:30ч., зала 2 /вход свободен/Програма университети - НБУ и 10х10х19 , България17:30ч., зала 2 /вход свободен/Премиера “ЛИСТ ХАРТИЯ”, реж. Ася Кованова17:45ч., зала 2 /вход свободен/Програма филми на анимационно студио CAMERA Etc. Днес+ Запази и Сподели



