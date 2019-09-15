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Днес във Варна се закрива Световният фестивал на анимационния филм

15.09.2019 09.33

С награждаване и прожекция на отличените филми днес приключва 15-ти Световен фестивал на анимационния филм, напомня Moreto.net.

Той представи пред публика общо 13 състезателни програми, изложби, лекции, ретроспективни прожекции, майсторски класове, работилници с деца. Интересно събитие в последния ден от фестивала ще бъде лекцията на тема “Анимация и цензура в Чехословакия”, която ще изнесе Павел Хорачек.

Програма за 15-ти септември:

11:00ч., зала 1

Пълнометражна анимация / СНЕЖНАТА КРАЛИЦА: ОГЛЕДАЛНОТО ЦАРСТВО

14:30ч., зала 2 /вход свободен/

Павел Хорачек представя “Анимация и цензура в Чехословакия”

15:30ч., зала 2 /вход свободен/

Програма Португалска анимация MONSTRA

16:30ч., зала 2 /вход свободен/

Програма университети - НБУ и 10х10х19 , България

17:30ч., зала 2 /вход свободен/

Премиера “ЛИСТ ХАРТИЯ”, реж. Ася Кованова

17:45ч., зала 2 /вход свободен/

Програма филми на анимационно студио CAMERA Etc.

19:00ч., зала 1

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО

20:00ч., зала 1

Програма НАГРАДЕНИ ФИЛМИ
/moreto.net

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