Спортът по телевизията днес

08:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Септември, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ ФК Енерги Котбус - Байерн Мюнхен , първи кръг за Купата на Германия

09:15 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща

09:30 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, жени, четвъртфинали

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже

10:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Обзор

10:00 Nova Sport: Футбол: Халешер - Волфсбург, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:30 Max Sport 3: Футбол: АяксТВ Аякс - Апоел , втори плейоф

10:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - полуфинали (WTA Premier)

11:00 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени Сърбия - Бразилия

11:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, жени, полуфинали, директно

11:05 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Германия - Холандия

12:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

12:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 6-и епизод /п/

13:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома

14:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

14:10 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща

14:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже

14:30 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

15:00 Film Plus: Тенис: Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчанг - полуфинали (WTA International - запис)

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 10-и епизод /п/

16:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - България

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Ювентус

16:30 Ring.BG: Звездите на футбол

17:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

17:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

17:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига, директно

17:50 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Румъния

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Max Sport 2: Волейбол: Световна купа - жени Сърбия - Бразилия

19:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Мадисън Кийс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - финал, повторение)

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Сампдория

19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, смесени двойки, директно

19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Хееренвеен

20:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от efbet Лига, директно

20:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, жени, полуфинали, директно

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - полуфинали (WTA Premier - повторение)

21:35 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Португалия пряко предаване от Монпелие

21:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

21:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Витес

21:45 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Удинезе

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига, запис

22:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

22:45 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно

23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени, директно

23:15 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

23:40 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, трета среща от финалната серия

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"

