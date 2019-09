Още снимки: test Game of Thrones, HBO, домът Таргариен и още един сериал за предисторията Game of Thrones се превърна в златната кокошка на HBO и, съвсем логично, компанията подготвя още продукции, свързани със сериала.



Една от тях е предисторията на Game of Thrones, чийто снимки текат в момента. Не се знае много за този сериал, но със сигурност в него няма да има дракони, защото ще се концентрира върху дома Старк.



Според Entertainment Weekly, HBO са решили да направят още един сериал, подобен на този. Той обаче ще бъде фокусиран изцяло върху рода Таргариен. И да, ще има дракони, ама много дракони.



Информацията за този проект все още не е официално потвърдена, но се очаква това да се случи скоро. Смята се, че сериалът ще въври ръка за ръка с книгата на Джордж Р.Р. Мартин "Огън и кръв". Game of Thrones се превърна в златната кокошка на HBO и, съвсем логично, компанията подготвя още продукции, свързани със сериала.Една от тях е предисторията на Game of Thrones, чийто снимки текат в момента. Не се знае много за този сериал, но със сигурност в него няма да има дракони, защото ще се концентрира върху дома Старк.Според Entertainment Weekly, HBO са решили да направят още един сериал, подобен на този. Той обаче ще бъде фокусиран изцяло върху рода Таргариен. И да, ще има дракони, ама много дракони.Информацията за този проект все още не е официално потвърдена, но се очаква това да се случи скоро. Смята се, че сериалът ще въври ръка за ръка с книгата на Джордж Р.Р. Мартин "Огън и кръв". /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели