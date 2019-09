Още снимки: test Дженифър Анистън, най-трудните й дни и как кариерата я прави щастлива На 50 Дженифър Анистън даде рестарт на кариерата си. Години след "Приятели", тя отново се завръща с нов сериал, на който се възлагат големи надежди. А докато ние чакаме началото на The morning show през ноември, актрисата дава интервю след интервю.



В последното си за New York Times Анистън разказва, че между нея и героинята й в сериала Алекс има много общи черти.



"Свързвам се с нея заради начина, по който се чувстваш в онези дни, когато не искаш никой да те виждаш, не искаш да излизаш от вкъщи и искаш просто да крещиш, а не да се появиш на червения килим. Не искам да бъда на сцената, не искам да ме снимат, днес просто искам да плача", каза Анистън.



Трудностите в живота на героинята й са породени от същите причини, както и тези в нейния - публичен развод, борбата да си успешна жена в една голяма индустрия, вина, изолация...



Въпреки всички тези минуси на славата, Джен е повече от щастлива, че днес кариерата й отново процъфтява. По думите й, тя в момента се намира в един от най-креативните си периоди и отдавна не се е чувствала толкова доволна от това, което прави.



"Правя това от 30 години и имам чувството, че точно сега е истинският пик на кариерата ми. Отне ми време да стигна дотук, вложих много време, знания и сили, за да стана наистина добра в това, което правя", допълва Анистън.



А в бъдеще се вижда и от другата страна на киното - в ролята на продуцент. /lifestyle.bg На 50 Дженифър Анистън даде рестарт на кариерата си. Години след "Приятели", тя отново се завръща с нов сериал, на който се възлагат големи надежди. А докато ние чакаме началото на The morning show през ноември, актрисата дава интервю след интервю.В последното си за New York Times Анистън разказва, че между нея и героинята й в сериала Алекс има много общи черти."Свързвам се с нея заради начина, по който се чувстваш в онези дни, когато не искаш никой да те виждаш, не искаш да излизаш от вкъщи и искаш просто да крещиш, а не да се появиш на червения килим. Не искам да бъда на сцената, не искам да ме снимат, днес просто искам да плача", каза Анистън.Трудностите в живота на героинята й са породени от същите причини, както и тези в нейния - публичен развод, борбата да си успешна жена в една голяма индустрия, вина, изолация...Въпреки всички тези минуси на славата, Джен е повече от щастлива, че днес кариерата й отново процъфтява. По думите й, тя в момента се намира в един от най-креативните си периоди и отдавна не се е чувствала толкова доволна от това, което прави. Днес+ Запази и Сподели