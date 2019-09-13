Спортът по телевизията днес
13.09.2019 08.45
07:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени
08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, трета среща от финалната серия
08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Ла Екидад - Атлетико Минейро, втори четвъртфинал за Копа Судамерикана
08:30 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]
09:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier)
09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени
10:00 Nova Sport: Футбол: Оснабрюк - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Флуминенсе - Коринтианс, втори четвъртфинал за Копа Судамерикана
10:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
10:50 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща пряко предаване от Пекин
11:00 Eurosport: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, жени, четвъртфинали, директно
12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 9-и епизод /п/
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Лече
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Манреса - Бургос, мач от испанската баскетболна лига /п/
13:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Анадолу Ефес, трети плейофен четвъртфинал
14:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор
14:00 Ring.BG: Звездите на футбола
14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Дженоа
14:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, мъже, четвъртфинали, директно
14:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени
14:50 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща пряко предаване от Пекин
15:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ ФК Енерги Котбус - Байерн Мюнхен , първи кръг за Купата на Германия
17:00 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор
17:00 Nova Sport: Студио "Футбол", директно
17:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:10 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени
17:30 Nova Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно
17:35 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]
18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 10-и епизод /п/
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
18:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Палмейрас - Гремио, втори четвъртфинал за Копа Либертадорес
18:05 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Румъния пряко предаване от Монпелие
19:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
19:00 Film Plus: Тенис: Мадисън Кийс - София Кенин (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - II полуфинал, повторение)
19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже, директно
19:10 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор
19:25 Nova Sport: Студио "Футбол", директно
19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване
20:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Враца, мач от efbet Лига, директно
20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 6-и епизод /п/
20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"
21:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Ромарио", документален филм
21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали, мъже
21:05 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже
21:30 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип, директно
21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени
22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Фиорентина
22:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Валенсия, втора среща от финалната серия
22:45 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно
22:50 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Румъния
23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже, директно
23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
23:30 Diema Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/
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