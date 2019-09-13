Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, трета среща от финалната серия

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Ла Екидад - Атлетико Минейро, втори четвъртфинал за Копа Судамерикана

08:30 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

09:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

10:00 Nova Sport: Футбол: Оснабрюк - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Флуминенсе - Коринтианс, втори четвъртфинал за Копа Судамерикана

10:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

10:50 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща пряко предаване от Пекин

11:00 Eurosport: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, жени, четвъртфинали, директно

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 9-и епизод /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Лече

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Манреса - Бургос, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Анадолу Ефес, трети плейофен четвъртфинал

14:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор

14:00 Ring.BG: Звездите на футбола

14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Дженоа

14:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, мъже, четвъртфинали, директно

14:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

14:50 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща пряко предаване от Пекин

15:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ ФК Енерги Котбус - Байерн Мюнхен , първи кръг за Купата на Германия

17:00 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор

17:00 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:10 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

17:30 Nova Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно

17:35 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 10-и епизод /п/

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Палмейрас - Гремио, втори четвъртфинал за Копа Либертадорес

18:05 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Румъния пряко предаване от Монпелие

19:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

19:00 Film Plus: Тенис: Мадисън Кийс - София Кенин (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже, директно

19:10 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор

19:25 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

20:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Враца, мач от efbet Лига, директно

20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 6-и епизод /п/

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

21:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Ромарио", документален филм

21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали, мъже

21:05 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже

21:30 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип, директно

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Фиорентина

22:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Валенсия, втора среща от финалната серия

22:45 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно

22:50 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Румъния

23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже, директно

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:30 Diema Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/ 07:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин, трета среща от финалната серия08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Ла Екидад - Атлетико Минейро, втори четвъртфинал за Копа Судамерикана08:30 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]09:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier)09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени10:00 Nova Sport: Футбол: Оснабрюк - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Флуминенсе - Коринтианс, втори четвъртфинал за Копа Судамерикана10:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете10:50 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща пряко предаване от Пекин11:00 Eurosport: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, жени, четвъртфинали, директно12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 9-и епизод /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Лече12:05 Nova Sport: Баскетбол: Манреса - Бургос, мач от испанската баскетболна лига /п/13:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Анадолу Ефес, трети плейофен четвъртфинал14:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор14:00 Ring.BG: Звездите на футбола14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Дженоа14:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Европейско отборно първенство във Франция, мъже, четвъртфинали, директно14:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени14:50 BNT 3: Световно първенство по баскетбол: Полуфинална среща пряко предаване от Пекин15:00 Eurosport: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор16:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/16:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ ФК Енерги Котбус - Байерн Мюнхен , първи кръг за Купата на Германия17:00 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор17:00 Nova Sport: Студио "Футбол", директно17:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:10 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени17:30 Nova Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно17:35 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 10-и епизод /п/18:00 Diema Sport 2: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/18:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Палмейрас - Гремио, втори четвъртфинал за Копа Либертадорес18:05 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Румъния пряко предаване от Монпелие19:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване19:00 Film Plus: Тенис: Мадисън Кийс - София Кенин (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - II полуфинал, повторение)19:05 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже, директно19:10 Eurosport 2: Волейбол: Европейско първенство за жени, четвъртфинали, обзор19:25 Nova Sport: Студио "Футбол", директно19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване20:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Ботев Враца, мач от efbet Лига, директно20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 6-и епизод /п/20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"21:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Ромарио", документален филм21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали, мъже21:05 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже21:30 Film Plus: Тенис: Zhengzhou Open, Чънджоу - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)21:45 Diema Sport 2: Футбол: Дарби Каунти - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип, директно21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, жени22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Фиорентина22:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Валенсия, втора среща от финалната серия22:45 Eurosport: Тенис: "Гейм, Шет и Матс", директно22:50 BNT 3: Европейско първенство по волейбол /мъже/: България - Румъния23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже, директно23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг23:30 Diema Sport: Футбол: Царско село - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/ /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



