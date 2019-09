Още снимки: test Мадокс Джоли-Пит, Брад Пит и какво сподели синът на актьора за отношенията с баща му Въпреки че семейство Джоли/Пит не обича да коментира пред медиите личните си отношения, най-големият син на Анджелина и Брад - Мадокс, реши да сподели няколко думи (буквално само няколко) за това дали се разбира с баща си.



Папарак на In Touch успява да се срещне с Мадокс случайно в студентския кампус на университета Yonsei в Южна Корея, където момчето беше прието да учи биохимия.



Папаракът решил да разбере от Мадокс дали Брад Пит възнамерява да го посети в Южна Корея.



"Нямам представа за това", пък бил отговорът на Мадокс, което недвусмислено показва, че очевидно двамата не поддържат връзка.



А що се отнася до това в какви отношения е с баща си, момчето отговорило с краткото: "Станалото - станало".



