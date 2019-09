Още снимки: test 5 концерта на Фестивала на късометражното кино "In the palace" - Варна, 2019 (програма) Пет музикални състава се качват на сцената на 16-ото издание на In the palace International Short Film Festival в рамките на съпровождащото музикално събитие Music Palace Fest 2019, научи Moreto.net.



Програмата тази година включва едни от най-изявените български джаз музиканти, като много от тях имат и пряка творческа връзка с късометражното кино в ролята си на продуценти и актьори.



Ето са артистите, които варненската публика ще може да чуе в рамките на музикалния форум в периода 19-26 септември в Зала 1 от Фестивален и конгресен център - Варна.







19.09. 20:00 ч.



Jazz Boudoir - Вера Шандел и Ангел Заберски



20.09, 20:00 ч.



NIKOBO - Нейко Бодуров



21.09, 20:00 ч.



Орлин Павлов и Живко Петров трио



22.09, 20:00 ч.



LaMigra



26.09, 20:00 ч.



