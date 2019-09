Още снимки: test British American Tobacco съкращава 2 300 работни места British American Tobacco, една от най-големите тютюневи компании в света, планира да съкрати 2 300 работни места, съобщиха от компанията, цитирани от Bloomberg. Съкращенията идват на фона на намаляващите продажби на цигари и заплаха за нови регулации в САЩ. Към края на 2018 г. за компанията работят 95 000 души.



Целта на съкращенията е намали нивата на управление на гиганта, като една пета от мениджърите в компанията ще бъдат съкратени. Очаква се те да бъдат изпълнени до януари 2020 г.



Преди пет месеца начело на BAT застана нов главен изпълнителен директор - Джак Баулс. Целта му е да опрости структурата на компанията и да намери нови начини за растеж, включително чрез подобряване на засега слабо представящото се портфолио от алтернативи на тютюнопушенето. Наскоро Japan Tobacco също заяви, че ще съкрати около 3 700 души.



Ходът на BAT идва на фона на възможно ново сливане между Philip Morris International Inc и Altria Group Inc., след разделянето им преди десетилетия. Евентуалната сделка ще създаде гигант, който ще накара BAT да изглежда като джудже в сравнение.



Акциите на BAT загубиха около половината от стойността си след пика си през 2017 г.



