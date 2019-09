Още снимки: test Ариана Гранде, Crocs и странният моден избор на певицата Гумените чехли Crocs може да са удобни за работа в градината или, ако имаме дете на възраст до 10 години, способно да се нацапа и с пуканки. Те обаче продължават да са съмнителен избор за хора, които претендират, че притежават стил. Затова една снимка от последните дни доста ни изненада.



Да, това е Ариана Гранде, която сме свикнали да виждаме със секси чизми, къси поли и скъпи аксесоари. Тук обаче е с бели Crocs, комбинирани с къси чорапки. Нито суичърът, използван вместо рокля, нито кокетната чантичка не могат да променят факта, че изпълнитеклата на "Thank U, Next" е по чехли.



