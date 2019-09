Още снимки: test Елтън Джон има повече яйца на Фаберже от Кремъл Британската поп звезда Елтън Джон има повече яйца на Фаберже, отколкото в колекцията на Кремъл, пише Риа новости.



Британските писатели и сценаристи Дик Клемент и Иън Ла Френ публикуваха мемоарите си More Than Likely, в които се разкрива интересния факт.



В книгата пише, че на Елтън Джон била предложена ВИП обиколка в Кремъл, която включвала разглеждане на съкровищата на руските царе, сред които яйцата на Фаберже.



Когато обиколката свършила и групата излязла на Червения площад, Елтън Джон казал на съпругата на Дик Клемент Нанси, че е бил удивен да разбере, че неговата колекция от яйца на Фаберже е по-голяма от тази в Оръжейната палата в Кремъл.



Елтън Джон наистина е обикалял московския Кремъл още през 1979 г., когато изнася концерт в руската столица.



Смята се, че Карл Фаберже е създал най-малко 71 от своите ювелирни яйца. 54 от тях са от така наречените “императорски”, изготвени като подаръци между членовете на царската фамилия.



